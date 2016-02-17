به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین روحانی نژاد با اشاره به این که امروز در خیلی از عرصه های فرهنگی و اجتماعی حضور بانوان بیشتر از آقایان است، گفت: ما در سازمان دنبال راهکاری بودیم که سیستمی را طراحی کنیم که بانوان بر اساس آن بتوانند در حوزه های فرهنگی و دینی فعالیت کنند. رسیدیم به اینکه مقام معظم رهبری فرمودند هستند زنان و بانوانی در قشرهای مختلف جامعه که دغدغه های فرهنگ دینی دارند و جایی لازم است که اینها را جمع کنند تا برای جامعه کار کنند.

وی ادامه داد: ما هم از واژه های مقام معظم رهبری عنوان «بانوان فرهیخته و فعال در عرصه فرهنگ دینی» را استخراج کردیم. از ابلاغ اساسنامه بانوان فرهیخته ۶ سال می گذرد. اینکه ما توانستیم این مجموعه را در استانها جا بیندازیم و مسئولان استان ها را در این زمینه توجیه کنیم بسیار برای ما زمانبر بود.

روحانی نژاد همچنین تصریح کرد: خوشحالیم که الان در سراسر کشور ادارات کل تبلیغات اسلامی جمعیت بانوان فرهیخته را به رسمیت شناخته اند و بعضی از دستگاه های اداری استانها نیز به صورت نسبی این جمعیت را به‌عنوان یک قشر تاثیرگذار در عرصه فرهنگ دینی پذیرفته اند.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به این که بسیاری از اعضای جمعیت بانوان فرهیخته تحصیلات عالی حوزوی و دانشگاهی دارند، یادآور شد: با اینکه جمعیت بانوان فرهیخته فقط در مراکز استانها شکل گرفته و امتداد شهرستانی ندارد ولی هریک از اعضای آن می توانند در شهرستانها هم نگاه این مجموعه را توسعه دهند.

وی با بیان این که تعداد اعضای جمعیت بانوان فرهیخته در هر استان حداقل ۳۰ نفر و حداکثر ۵۰ نفر است، اضافه کرد: وظیفه سازمان در قبال این جمعیت این است که به آنها هویت بخشد. ما به‌عنوان سازمان تبلیغات اسلامی در کنار این جمعیت خواهیم بود و در نشست های استانی و ملی این جمعیت حضور پیدا می‌کنیم و اگر در این نشست ها تصمیماتی گرفته شد که منطبق بر سیاست های حاکم بر حوزه فرهنگ دینی بود، از آن حمایت می‌کنیم.

روحانی نژاد در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: جلسات بانوان فرهیخته باید از یک انسجام نسبی برخوردار باشد. مسایل زیادی در کشور مطرح است که ما توان این را نداریم همه آنها را حل کنیم. باید از بین ده ها مساله آنها را که در اولویت هستند انتخاب کنیم.

وی در ادامه سخنانش اظهار کرد: هویت جمعیت بانوان فرهیخته به گونه ای است که اگر خواسته ای از مسئولان استان داشته باشند قطعا ترتیب اثر داده خواهد شد. این به خاطر رسمیتی است که به این مجموعه داده شده است. این جمعیت می تواند در موضوعاتی مثل سبک زندگی، خانواده، فرزندآوری، اشتغال زنان، روابط اجتماعی، نحوه حضور زنان در شبکه های اجتماعی و حجاب و عفاف می تواند تاثیرگذار باشید.

روحانی نژاد در بخش پایانی سخنانش به حضور پر شور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اشاره کرد و گفت: ملت ایران قطعا در انتخابات پیش رو حماسه دیگری را خلق خواهند کرد و به کسی رای خواهند داد که با ولی فقیه زاویه نداشته باشد.

گفتنی است، نخستین نشست روسای جمعیت بانوان فرهیخته در سالن اجتماعات معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان برگزار شد.

تبیین اهداف، راهبردها و راهکارهای اجرایی در حوزه بانوان فرهیخته و تشکیل جمعیت مرکزی، ارائه گزارش فعالیت جمعیت بانوان فرهیخته از زمان تشکیل تا کنون، تبیین برنامه های پیشبرد اهداف جمعیت بانوان فرهیخته و برگزاری انتخابات هییئت رییسه جمعیت بانوان فرهیخته از جمله مهمترین برنامه های این نشست یک روزه بود.