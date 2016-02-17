به گزارش خبرنگار مهر، احمد دلبری در اولین جشنواره تئاتر و سرود مهدهای کودک استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد کودکان از مهدها استفاده می کنند و با توجه به برنامه های آموزشی و فرهنگی که در مهدهای کودک ارائه می شود، سعی داریم با توسعه مهدهای کودک این امکان را برای تعداد بیشتری از کودکان فراهم کنیم.

وی افزود: در سال ۹۵ برنامه ریزی های لازم برای آموزش مربیان مهدهای کودک در دستور کار قرار گرفته و همچنین برنامه های فرهنگی، علمی، آموزشی و قرآنی را نیز برای کودکان افزایش خواهیم داد.

مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه شهریه های مهدهای کودک در سال یکبار افزایش پیدا می کند، تصریح کرد: در مهر ماه امسال شهریه های مهدها بر اساس شهرستان ها و مناطق مختلف افزایش یافت و هیچ مهدی در تهران حق افزایش شهریه را بیش از مبلغ مصوب ندارد.

به گفته دلبری، مدیران مهدها موظفند در تابلویی شهریه های مصوب را برای والدین در مهد نصب کنند تا آنها از شهریه ها اطلاع داشته باشند و البته کلاس های فوق برنامه نیز برای کودکان در مهدها مبلغی به جز شهریه ثابت خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه تفاهمنامه ای با شهرداری تهران منعقد خواهد شد تا امکان استفاده کودکان از سرای محلات فراهم شود، توضیح داد: بر اساس این تفاهمنامه امکان استفاده از خدمات آموزشی و فرهنگی برای کودکانی که امکان استفاده از مهدهای خصوصی را ندارند، در سرای محلات فراهم خواهد شد و بر این اساس کودکان بیشتری تحت پوشش آموزش های مورد نیاز در سنین قبل از دبستان قرار می گیرند.

به گفته مدیرکل بهزیستی استان تهران، هزینه نگهداری و آموزش کودکان در سرای محلات از سایر مهدها در کشور کمتر است و والدین می توانند از آنها استفاده کنند.