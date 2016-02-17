ملوان هفت گزینه برای سرمربیگری دارد/ استیلی خودش را قربانی کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رضائیان درباره استعفای حمید استیلی از سرمربیگری تیم ملوان گفت: استیلی اعلام کرد که رفتن من برای تیم شوک مثبت خواهد بود و تیم از این شرایط خارج می‌شود. او فداکارانه خودش را قربانی کرد و استعفا داد. بعد از آنکه با استعفای وی موافقت شد، هفت گزینه شامل پنج گزینه غیر بومی و دو گزینه بومی مدنظر ما قرار گرفت که معیارهای ۱۰ گانه سرمربیگری را داشتند.

وی افزد: دو گزینه بومی بیشترین نمرات را برای هدایت تیم دارند. چون این دو مربی عزیز در باشگاه‌های دیگر شاغل هستند و قرارداد دارند، مقرر شد تا با ابتدا با باشگاه‌های آنها مکاتبه کنیم و در صورت رضایت باشگاه‌هایشان، با آنها قرارداد ببندیم. مدت قرارداد هم ۱۰ هفته پیش رو به علاوه فصل آینده خواهد بود.

مدیرعامل باشگاه ملوان درباره اینکه منظورش از دو گزینه بومی پورغلامی و احمدزاده است، گفت: نمی‌توانم این موضوع را تایید و تکذیب کنم ولی معما اگر ساده باشد، جوابش هم ساده است. ما دو گزینه داریم و دو جای خالی!

رضائیان که با رادیو جوان گفتگو می‌کرد، درباره اینکه ملوان در بازی این هفته با راه آهن بدون سرمربی است، گفت: فکر نمی‌کنم گزینه‌های ما به بازی این هفته برسند. حتی اگر امروز مربیان مدنظرمان با باشگاه‌هایشان توافق کنند، تا بخواهیم کارت بگیریم چند روز طول می‌کشد. برای همین قدیر بحری به احتمال ۹۹.۹۹ درصد سرمربی ما مقابل راه آهن است!