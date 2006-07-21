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۳۰ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۴۱

عضو هيئت مديره انجمن انبوه سازان مسكن كشور در گفتگو با "مهر":

نحوه و شرايط واگذاري واحدهاي مسكوني انبوه سازان به مردم تغيير كرد

نحوه و شرايط واگذاري واحدهاي مسكوني انبوه سازان به مردم تغيير كرد

عضو هيئت مديره انجمن انبوه سازان مسكن كشور با اعلام اينكه نحوه و شرايط واگذاري بخشي از واحدهاي مسكوني انبوه سازان به مردم تغيير كرد، گفت: براي نخستين بار در كشور، انبوه سازان كشور براي واگذاري بخشي از ساخت و سازهاي خود در قالب اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي اعلام آمادگي كرده‌اند .

مجتبي بيگدلي درگفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر در مورد اعلام آمادگي انبوه سازان سراسر كشور براي فروش بخشي از ساخت وسازهاي خود در قالب شرايط مناسب و منطقي  به  مردم افزود:موافقت  انبوه سازان كشور براي واگذاري واحد هاي مسكوني خود در قالب اجاره به شرط تمليك ، فروش اقساطي و فروش قطعي  به منظور كمك به خانه دار شدن دهك هاي پايين جامعه  صورت خواهد گرفت .

به گفته وي،  اجراي اين طرح  براي نخستين بار  است كه از سوي انبوه سازان  صورت مي گيرد و با توجه به اينكه در گذشته  فعاليت هايي از سوي دولت در زمينه  واگذاري ساخت وسازها در قالب فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك  صورت گرفته لذا در طرح انبوه سازان  سعي شده  ايرادات  آئين نامه دولت در اي زمينه برطرف  شود .

بيگدلي  تصريح كرد:هم اكنون  مراكز اطلاع رساني انجمن هاي انبوه سازان در سراسر كشور در حال بررسي  انبوه سازاني كه مجتمع دارند و  ثبت نام   از متقاضيان هستيم  كه  پس از بررسي هاي موجود شرايط فروش از طريق روزنامه هاي كثير الانتشار  اعلام خواهد شد .

وي اين طرح را يك ساز و كار مناسب و منطقي براي خريد مسكن از سوي مردم دانست و گفت: درراستاي اجراي اين طرح علاوه برحل مشكلات مردم ، انبوه سازان نيزبا مكانيزم هايي جديد پروژه هاي ملي آشنا مي شوند .

وي تشكيل تالارهاي مسكن در سراسر كشوررا يكي ديگر از طرح هاي انبوه سازان درراستاي طرح واگذاري مسكن دانست و  تصريح كرد : همچنين به زودي با تشكيل تالارهاي مسكن در سراسر استان ها علاوه برحذف واسطه ها ،  واحدهاي مسكوني  با قيمت واقعي به خريداران واگذار خواهد شد .

عضو هيئت مديره انجمن انبوه سازان كشوربا اشاره  به راه اندازي  تالار مسكن قم  تا يك ماه آينده  ، تاكيد كرد: متاسفانه هم اكنون قيمت مسكن با بازارگرداني  يكسري واسطه ها و دلالان كه كوچكترين نقشي در ساخت وخريد مسكن ندارند تعيين مي شود  كه با راه اندازي تالار هاي مسكن ، توليد كنندگان مسكن مستقيما واحدهاي مسكوني  خود را به مردم  عرضه خواهند كرد .

بيگدلي  خواستار توجه و دقت مردم در خريد واحدهاي مسكوني شد و افزود: مردم بايد حتما در خريد واحدهاي مسكوني به اين نكات توجه داشته باشند كه اولا فروشنده مسكن ، عضو انجمن انبوه سازان باشد وثانيا واحد مسكوني حتما در انجمن ثبت شود تا امكان  سوء استفاده وجود نداشته باشد .

وي با اشاره به انتشار برخي آگهي هاي فريبنده در مورد پيش فروش واحدهاي مسكوني در روزنامه ها ، افزود: متاسفانه  اخيرا شاهد چاپ يكسري آگهي هاي فريبنده  در مورد پيش فروش برخي واحدهاي مسكوني  با قيمت بسيار پايين در روزنامه ها هستيم  و اين در حالي است كه  قيمت  هاي  اعلام شده  حتي هزينه ساخت مسكن را تامين نمي كند چه رسد به هزينه سايرموارد ساخت وساز.

کد مطلب 355923

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