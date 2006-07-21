نحوه و شرايط واگذاري واحدهاي مسكوني انبوه سازان به مردم تغيير كرد

مجتبي بيگدلي درگفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر در مورد اعلام آمادگي انبوه سازان سراسر كشور براي فروش بخشي از ساخت وسازهاي خود در قالب شرايط مناسب و منطقي به مردم افزود:موافقت انبوه سازان كشور براي واگذاري واحد هاي مسكوني خود در قالب اجاره به شرط تمليك ، فروش اقساطي و فروش قطعي به منظور كمك به خانه دار شدن دهك هاي پايين جامعه صورت خواهد گرفت .

به گفته وي، اجراي اين طرح براي نخستين بار است كه از سوي انبوه سازان صورت مي گيرد و با توجه به اينكه در گذشته فعاليت هايي از سوي دولت در زمينه واگذاري ساخت وسازها در قالب فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك صورت گرفته لذا در طرح انبوه سازان سعي شده ايرادات آئين نامه دولت در اي زمينه برطرف شود .

بيگدلي تصريح كرد:هم اكنون مراكز اطلاع رساني انجمن هاي انبوه سازان در سراسر كشور در حال بررسي انبوه سازاني كه مجتمع دارند و ثبت نام از متقاضيان هستيم كه پس از بررسي هاي موجود شرايط فروش از طريق روزنامه هاي كثير الانتشار اعلام خواهد شد .

وي اين طرح را يك ساز و كار مناسب و منطقي براي خريد مسكن از سوي مردم دانست و گفت: درراستاي اجراي اين طرح علاوه برحل مشكلات مردم ، انبوه سازان نيزبا مكانيزم هايي جديد پروژه هاي ملي آشنا مي شوند .

وي تشكيل تالارهاي مسكن در سراسر كشوررا يكي ديگر از طرح هاي انبوه سازان درراستاي طرح واگذاري مسكن دانست و تصريح كرد : همچنين به زودي با تشكيل تالارهاي مسكن در سراسر استان ها علاوه برحذف واسطه ها ، واحدهاي مسكوني با قيمت واقعي به خريداران واگذار خواهد شد .

عضو هيئت مديره انجمن انبوه سازان كشوربا اشاره به راه اندازي تالار مسكن قم تا يك ماه آينده ، تاكيد كرد: متاسفانه هم اكنون قيمت مسكن با بازارگرداني يكسري واسطه ها و دلالان كه كوچكترين نقشي در ساخت وخريد مسكن ندارند تعيين مي شود كه با راه اندازي تالار هاي مسكن ، توليد كنندگان مسكن مستقيما واحدهاي مسكوني خود را به مردم عرضه خواهند كرد .

بيگدلي خواستار توجه و دقت مردم در خريد واحدهاي مسكوني شد و افزود: مردم بايد حتما در خريد واحدهاي مسكوني به اين نكات توجه داشته باشند كه اولا فروشنده مسكن ، عضو انجمن انبوه سازان باشد وثانيا واحد مسكوني حتما در انجمن ثبت شود تا امكان سوء استفاده وجود نداشته باشد .

وي با اشاره به انتشار برخي آگهي هاي فريبنده در مورد پيش فروش واحدهاي مسكوني در روزنامه ها ، افزود: متاسفانه اخيرا شاهد چاپ يكسري آگهي هاي فريبنده در مورد پيش فروش برخي واحدهاي مسكوني با قيمت بسيار پايين در روزنامه ها هستيم و اين در حالي است كه قيمت هاي اعلام شده حتي هزينه ساخت مسكن را تامين نمي كند چه رسد به هزينه سايرموارد ساخت وساز.