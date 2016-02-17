تبدیل یک و نیم تن ضایعات و ماهی فاسد به خوراک دام در اصفهان

مهدی رفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور برقراری امنیت مواد غذایی و حفظ سلامت شهروندان، حدود یک و نیم تن ضایعات مرغ و انواع ماهی غیرقابل مصرف و تاریخ گذشته که در آستانه توزیع و فروش به رستوران‌های سطح شهر بود، کشف، توقیف و از چرخه توزیع به همشهریان خارج شد.

وی بیان داشت: در همین رابطه حدود یک و نیم تن ضایعات و ماهی‌های تاریخ گذشته با اخذ مجوز از مقام قضایی به زودی روانه کارخانجات تبدیل ضایعات برای خوراک دامی خواهد شد.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان ضمن درخواست از متصدیان رستوران‌ها برای خرید و تهیه مواد اولیه غذایی مطمئن و دارای مشخصات و بسته‌بندی بهداشتی به آن دسته از متصدیان که با خرید مواد اولیه غیر بهداشتی اقدام به طبخ و عرضه مواد غذایی به مردم می‌کنند هشدار داد و گفت: بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

وی اعلام کرد: شهروندان مطمئن باشند بازرسان بهداشت محیط به مثابه نمایندگان تمامی جزئیات فرآیند عرضه مواد غذایی را در کلانشهر اصفهان رصد می‌کنند و به محض مشاهده هرگونه تخلف اقدامات بازدارنده لازم را انجام می‌دهند.

رفیعی با تاکید بر اینکه اکثریت قریب به اتفاق متصدیان واحدهای مواد غذایی مقید به اجرای موازین بهداشتی هستند و لذا اعتماد به کلیت سیستم عرضه بدون اشکال است، گفت: همیشه تعداد کمی متخلف و سودجو قصد دارند به هر قیمتی حتی به بهای به مخاطره افکندن سلامت شهروندان به سودجویی‌های خود دست یابند، اما مردم بدانند بازرسان مرکز بهداشت بازرسی خود حتی در ایام تعطیل، جمعه و عید نوروز را ادامه می‌دهند.



وی با اشاره به این مطلب که هدف از رسانه‌ای کردن این گونه مطالب و اخبار، ایجاد تشویش و نگرانی در بین مردم نیست بلکه این روشنگری ها برای ایجاد امنیت و آرامش برای مردم در زمینه امنیت مواد غذایی است، گفت: از مردم نیز انتظار داریم در مواجه با مواد غذایی مشکوک ضمن خودداری از خرید، موارد را سریعا با تلفن رایگان ۱۴۹۰ اطلاع‌رسانی کنند.