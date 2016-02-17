رایزنی برای فعالیت خطوط کشتیرانی خوزستان به عمان انجام شده است

همایون کوت زاده در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: یکی از اساسی ترین مشکلات مراوده اقتصادی فعالان استان و کشور عمان، حمل و نقل دریایی است زیرا در این زمان تنها خط دریایی به کشور عمان از استان بندرعباس انجام می گیرد.

وی افزود: این مسئله باعث می شود تا بسیاری از محصولات کشاورزی خوزستان به دلیل طولانی بودن مسیر سالم به مقصد نرسد.

کوت زاده تصریح کرد: صحبت هایی در زمینه فعال سازی خطوط کشتیرانی برای صادرات به کشور عمان از سوی بنادر خوزستان از قول مسئولان مربوطه در رسانه ها مطرح شده که متاسفانه تنها در حد حرف باقی مانده است.

وی با بیان اینکه زیر ساخت های لازم برای صادرات محصولات مختلف به کشور عمان از سوی بنادر خوزستان وجود دارد، گفت: تنها شرکت فعال در این زمینه که از سوی سازمان توسعه تجارت یارانه دریافت می کند در بندرعباس واقع شده و این شرکت توانایی ارسال محصولات از خوزستان را ندارد.

رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی خوزستان اظهار کرد: متاسفاته سازمان توسعه تجارت یارانه این بخش را منحصر به یک شرکت کرده که این مسئله مشکلات بسیاری را به وجود آورده است. اتاق بازرگانی استان در این زمان در حال پیگیری این مسئله است و صحبت هایی نیز با مسئولان عمانی انجام داده است.