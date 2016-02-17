«روح هشتم» در بازار نشر مصر حلول کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات الدار العربی اخیراً کتاب «روح هشتم» را آماده انتشار کرده است که موضوع آن اشخاصی است که برای لحظاتی کوتاه وارد زندگی شخص میشوند و شناخت ما نسبت به آنها بسیار کم است، با این حال تاثیری که این اشخاص بر زندگی ما میگذارند بسیار بیش از تاثیری است که آشنایان و اعضای خانواده در طولانی مدت میگذارند.
قهرمان داستان یک شخصیت معنوی است که به دنبال تحصیل علم ماوراء الطبیعه از طریق آشنایی با فرهنگ و ادیان مختلف است.
اتفاقات داستان در کشورهای مختلف با فرهنگهای متفاوت از جمله افغانستان، مغولستان، چین، انگلستان، کانادا و مصر رخ میدهد. در افغانستان با یک عالم صوفی آشنا میشود و تصوف را از وی فرامیگیرد، در انگلستان با یک خبرنگار آشنا میشود و در چین با مردی آشنا میشود که به تازگی همسر خود را از دست داده و در مغولستان به یک خانواده بیسرپرست کمک میکند.
جذابیت داستان از این جهت است که در زمان کوتاهی که با این اشخاص آشنا میشود بر روی آنها تاثیر عمیقی میگذارد، آنها خود راوی داستان شده و از قهرمان داستان با ضمیر سوم شخص یاد میکنند، در نهایت داستان با شخصیت واقعی قهرمان داستان آشنا میشویم و در مییابیم که یک زن مصری است.
«روح هشتم» کتاب ۱۳۶ صفحهای است که در سال ۲۰۱۵ توسط انتشارات دار العربیه منتشر شده است.
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