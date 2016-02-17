ارتباط مناسبی با تجمیع کنندگان داده های دنیا برقرار نکرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، خوانساری رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در افتتاحیه اولین همایش ملی رویشگر بومی که در این پژوهشگاه در حال برگزاری است، گفت: در برنامه های دولت تدبیر و امید، افزایش پهنای باند داخلی و پهنای باند بین المللی یا توسعه شبکه ملی اطلاعات، برنامه کلیدی بود که موضوع اصلی آن، ارائه خدمات در شبکه اطلاعات است.

وی افزود: مهمترین خدمات در شبکه اطلاعات، خدمات محتوایی مورد استفاده مردم است و این نگاشتی است که از فضای فیزیکی به مجازی باید در حوزه خدمات، بازی ها، آموزش ها، خدمات مکان محوری شکل بگیرد.

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران افزود: در این ماجرا موضوع جویشگرها و موتور جستجو، موضوعی کلیدی و ابزار ارتباطی مردم و محتوای تولید شده فاخر ایرانی-اسلامی مطرح است که علاوه بر عرضه به مردم، آرمان های امام خمینی (ره) در ۳۰ سال گذشته را محقق می کند.

خوانساری افزود: در یک نگاه کلان‌تر، امام خمینی (ره) موضوع صادر کردن انقلاب را مطرح کردند که قاعدتاً در فضای جدید بازطراحی تولید محتوای فاخر ایرانی-اسلامی که خوراک فکری تمام مردم جهان است، برای ما فرصتی به وجود آورده است تا از طریق این ارزشها بتوانیم آرمان های انقلاب و دستاوردهای نظام را در اختیار مردم قرار دهیم.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه صنعت محتوا با رسانه مجموعه فعالیت های اقتصادی است، گفت: جویشگر بومی درگاهی را فراهم می کند که محتواهای مورد نیاز مردم را در اختیار افراد قرار دهد.

وی افزود: قاعدتاً یک زنجیره ارزشی در اکوسیستم حوزه جویشگر باید وجود داشته باشد که این اکوسیستم از تجمیع کنندگان داده و محتوا شروع می شود و به جویشگر می رسد تا در نهایت اطلاعات در اختیار مردم قرار گیرد.

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران با بیان اینکه در این زنجیره عناصر مختلفی وجود دارد، گفت: هنوز کارکردهای این زیست‌بوم گره نخورده و عملکردی ۱۰۰ درصدی از خود نشان نداده است؛ یعنی می توان گفت هنوز این زنجیره کامل نیست یا اگر هم بخش هایی از این ارتباطات شکل گرفته، اقتصادی نیستند.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: باید برای اقتصادی شدن زنجیره، نهادهای سیاست گذار و قانون گذار به صورت هوشمند و بدون برهم زدن آرامش بازار، جهت گیری هایی را ترسیم کنند.

خوانساری با بیان اینکه هنوز کشور ما ارتباط مناسبی با تجمیع کنندگان داده های دنیا برقرار نکرده، گفت: مجتمع کنندگان داده شاید در حوزه مسائل داده ای، اپراتورها و پیامک ها با توجه به روشن بودن زنجیره اقتصادی شکل نگرفته اند؛ اپراتورهای ما در حوزه مسائل داده ای اقتصادی نیستند که این چالش در کشور ما به شمار می رود.

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران افزود: مهمترین مراکز در کشور حوزه های علمیه، طلاب هستند که می توانند موتور محرکه ای برای تولید محتوا در این حوزه باشند. چرا که در دنیا نظیری ندارند.

وی با تاکید بر اینکه هنوز فقدان تجمیع کنندگان داده حس می شود، گفت: جویشگرهای ما در این زنجیره علی رغم تلاش های فراوان هنوز به بهره برداری نرسیده اند تا بتوانند خدمات محتوایی مناسبی به مخاطبان عرضه کنند.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: از سوی دیگر دیتاسنترها، مراکز داده، موتور محرک یا کارخانه های تولید محتوا هستند که اینها باید در کشور اقتصادی باشند و قوانین کشور در مسائل ارتباطی، تولید و مصرف داده برای دیتاسنترها ضروری است که اقتصادی شوند.

وی ادامه داد: تا وقتی این حوزه ها نتوانند اقتصادی شوند و اقتصادی عمل کنند، بخشی از زنجیره عرضه محتوا در کشور ناقص می ماند.

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران با بیان اینکه همچنین از سوی دیگر باید اقدامات اساسی در دولت در حوزه فضای مجازی دنبال شود، گفت: ما باید در کشور قانون دسترسی به اطلاعات را در ابعاد مختلف تبیین کنیم و الزامات اجرای آن را به وجود آوریم. به این ترتیب دیتا باید مورد توجه قرار گیرد.

خوانساری افزود: در لایه دیگر، باید از حق مالکیت معنوی سازمان های مختلفی همچون مراکز علمی-پژوهشی، شهرداری ها، ۱۱۸ در عمل حمایت شود تا در آنها ایجاد انگیزشی برای عرضه اطلاعات شکل بگیرد.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در کشورهای توسعه، شرکتها با یکدیگر مشارکت می کنند، گفت: اوپن سورسی یا بازکردن محتوا ابزاری است که باعث ایجاد خلاقیت می شود که باید در این طرح در نظر گرفته شود.

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران افزود: در حوزه مترجم ماشینی که یکی از فعالیت های پژوهشگاه است طرح جویشگر بومی توانسته آن را به ثمر رساند. این زیرساختها و پروژه ها در یک سال و نیم اخیر در سه زاویه در حال استفاده است که اوپن پلتفرم یا دیدگاهی که به بستر سازی خدمات منجر شده نیز در این طرح شکل گرفته است.

خوانساری با بیان اینکه جویشگر فارسی جو به شکل API در حال استفاده است، گفت: از موارد مهمی که قاعدتاً در حوزه جویشگر باید مورد توجه قرار گیرد، زنجیره ارزشی محتوا است که باید این موضوع در شورای راهبردی و چنین همایش هایی مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت سیاست ها و راهبردها شناسایی شوند تا در نهایت به مرحله اجرا برسند.