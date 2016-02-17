صدور گواهینامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اکبر نیا گفت: برجام و اجرای آن شرایط جدیدی را ایجاد کرده که باید بتوانیم از این شرایط برای تعامل با دیگر کشورها به منظور اعزام نیروی کار استفاده کنیم.

مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه افزود: دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی در منطقه و دیگر نقاط جهان، می تواند امکان تعامل ایران با کشورهای جهان را افزایش دهد و از سوی دیگر بنگاه های کاریابی بین المللی باید علاوه بر دولت به سمت برقراری ارتباطات با دیگر کشورهای پذیرنده نیروی کار حرکت کنند.

اکبرنیا یادآور شد: میزان درآمد ارزی نیروی کاری ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی در خار ج از کشور ۱.۳۳ میلیارد دلار بود و در سال‌های تحریم، بنگاه‌های کاریابی با وجود دشواری به فعالیت خود در این زمینه ادامه دادند.

وی اضافه کرد: درآمد کاریابی های جهان در سال‌های ۲۰۱۳- ۲۰۱۲ میلادی به ترتیب ۲۵۹ و ۲۹۳.۳ میلیارد یورو ثبت شده که نشانه رشد دارد و در عین حال سال ۲۰۱۳ میلادی ۲۳۲ میلیون نفر کارگر در کشورهای متختلف جهان اشتغال به کار داشتند.

این مقام مسئول وزارت کار پیش بینی کرد درآمد کارگران تا سال ۲۰۱۶ در سطح جهان به ۷۰۰ میلیارد دلار برسد.

به گفته اکبرنیا، وجوه ارسالی کارگران به کشورهای خود در سال گذشته ۴۱۴ میلیارد یورو اعلام شد و انتظار می رود در سال ۲۰۱۶ این رقم به ۵۴۰ میلیارد یورو برسد. موضوع گواهینامه شغلی از مسائل مهم در این بخش است که با همکاری امور بین الملل این وزارتخانه انجام شده و در آن امتیازاتی را قانون برای کارجویان در خارج از کشور نظیر معافیت های مالیاتی و تامین اجتماعی پیش بینی کرده است.

وی تاکید کرد: دفاتر حمایت از شاغلان و کسانی که می خواهند اعزام شوند، توسط بخش خصوصی باید ایجاد شود و دولت از این کار که توسط کاریابی ها می تواند صورت گیرد، حمایت می کند.