۷ همایش با موضوع عفاف و حجاب در همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان ظهر چهارشنبه در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان همدان بابیان اینکه سازمان تبلیغات برنامه های خوبی در این زمینه اجرا کرده است، گفت: در ۹ ماه گذشته هفت همایش با موضوع عفاف و حجاب با حضور چهار هزار نفر در همدان اجرا شده است.

حجت الاسلام علی دشتکی بیان داشت: تولید و توزیع محصولات فرهنگی برای هزار نفر از اقشار خاص، برگزاری ۳۰ گفتمان تخصصی با محوریت حجاب و عفاف، اعزام چهار هزار و ۵۰۰ مبلغ به مناطق مختلف استان، اعزام سخنران، توزیع ۷۰۰ جزوه آموزشی با موضوع آثار تخریبی ماهواره و حجاب ازجمله برنامه های این سازمان در راستای ترویج عفاف و حجاب بوده است.

مهرداد نادری فر مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان نیز بابیان اینکه حقوق شهروندی شامل حقوق افراد در حوزه های سیاسی، اجتماعی و مدنی می شود، گفت: حقوق شهروندی به معنای دسترسی برابر همه افراد به همه امکانات است.

وی بابیان اینکه دسترسی برابر همه به بهداشت، مسکن، برخورداری از فرصت های اجتماعی، فرصت انتخاب شدن و انتخاب کردن و غیره از مولفه های حقوق شهروندی است، گفت: باید قدرت بهره مندی از امکانات توسط کسی که در بهترین نقطه زندگی می کند با کسی که در دورترین نقطه زندگی می کند برابر باشند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان همچنین بابیان اینکه ستاد صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب در وزارت کشور مطرح و وزارت به عنوان متولی این امر انتخاب شده است، گفت: اقداماتی در وزارت کشور در چند سال گذشته در این زمینه انجام شده است.

نادری فر بابیان اینکه هرساله با نزدیک شدن سال نو تدابیر ویژه ای در دستور کار قرار می گیرد، ادامه داد: باید تلاش کنیم حقوق شهروندی به نحو احسن رعایت شود.

وی با بیان اینکه در مراحل مختلف بازرسی از اماکن مختلف مانند بیمارستان‌ها انجام شده است، بیان کرد: موضوعی که درون حقوق شهروندی پیگیری می‌شود ظرف و مظروف هماهنگی ندارد چراکه حقوق شهروندی شامل حقوق افراد به دسترسی برابر به مسکن، بهداشت، آموزش، فرصت‌های اجتماعی، فرصت انتخاب شدن و انتخاب کردن می‌شود و حق همه شهروندان است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان با بیان اینکه نباید به طور خاص در حقوق شهروندی تنها حجاب و عفاف و نماز مورد توجه باشد بلکه باید مسائلی که گفته شد نیز در نظر گرفته شود، بیان کرد: دو کنسرت در همدان به دلایلی خاصی لغو شدند و لغو آنها به حزب و گروه و جریان خاصی مربوط نمی‌شود.