پیشنهاد ورود مباحث حاکمیت شرکتی به برنامه ششم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فطانت با بیان اینکه حاکمیت شرکتی از بحث های روز دنیاست درباره بازدید تیم‌های اقتصادی کشورهای دنیا از ایران گفت: پرسش اساسی اکثر تیم های اقتصادی، وضعیت حاکمیت شرکتی در ایران است.

وی درباره اینکه چه عاملی سبب پُررنگ شدن بحث حاکمیت شرکتی در دنیا شده است؟ اظهارداشت: تخلف یا اتفاقی که در شرکت مهم فولکس واگن افتاد و منجر به از بین رفتن اعتبار این شرکت که در طی سال ها تلاش کسب شده بود، از عوامل روی آوردن به این بحث بود.

رئیس سازمان بورس، نقطه آغاز حاکمیت شرکتی را از شرکت انرون خواند و گفت: این شرکت یکی از هفت شرکت مهم وال استریت بود که با دستکاری در پیش بینی های خود ورشکسته شد. برخورد دنیا با فسادهای شرکت ها عوض شده و مقررات برای جلوگیری از این قبیل کارها بیشتر و سختگیرانه تر شده است.

فطانت با اشاره به بحران ۲۰۰۸ گفت: در بحران ۲۰۰۸ شاهد این بودیم که بحران های اقتصادی ابر قدرت ها را به چالش کشاند، بنابراین در کشور باید برای کسب موفقیت با اقتدار اقتصادی حرکت کنیم و اگر در کشورهای دنیا از ابر قدرت یاد می شود مرهون بازار سرمایه است.

عضو شورای عالی بورس افزود: اگر بازار سرمایه تجلی برای جلب اعتماد مردم باشد تا مردم پول های ریز خود را برای تجهیز و تامین از طریق بازار سرمایه به اقتصاد کشور تزریق کنند، اقتدار اقتصادی در کشور شکل می گیرد.

وی با بیان اینکه ادبیات مالی در دنیا تغییر پیدا کرده است گفت: ادبیات مالی بخش پولی - بانکی و بورس تغییر پیدا کرده و ما به دلیل تحریم های ظالمانه چند سال اخیر با بخش عمده ای از این ادبیات نو نا آشنا هستیم. کشورهای دنیا برای مقابله با مشکلات ناشی از بحران های اقتصادی، مقررات سختی در دنیا وضع کرده اند و ما به دلیل دوری از بازار پولی - مالی در مذاکره با تیم های اقتصادی دنیا با ادبیات نامتعارفی روبرو می شویم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: برای شروع باید با ادبیات نظام حاکم در دنیا سخن بگوییم به عنوان نمونه بنگاه های اقتصادی ما از طریق تسهیلات بانکی به راحتی تامین مالی می کنند در حالی که در دنیا بنگاه ها و شرکت ها برای تامین مالی به سراغ صندوق های سرمایه گذاری و صندوق های پروژه حرکت کرده اند که این ادبیات، ادبیات بازار سرمایه است و برای بسیاری از شرکت های ایرانی سخت و پیچیده است.

وی با بیان اینکه توجه به تامین مالی از طریق صندوق ها به دلیل قدرت نظارتی متولی و حسابرس جلوی فساد را می گیرد گفت: برای اجرای حاکمیت شرکتی باید به سمت استفاده از ابزار صندوق یا نظارت دقیق تر که مانع فساد و دستکاری می شود، حرکت کرد. اقتصاد ما به دلیل فقدان نظام حاکمیت شرکتی به بحران هایی رسیده که اگر در این خصوص اقدام عاجل انجام نشود نمی توان از این وضع نجات پیدا کرد.

عضو شورای عالی بورس ادامه داد: بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی از جمله مطالبات معوقه سیستم بانکی و تاخیر در انجام پروژه های زودبازده به دلیل فقدان نظام حاکمیت شرکتی است. حاکمیت شرکتی به دنبال این است که اعتماد را به جامعه بازگرداند که به عنوان نمونه هیئت مدیره و مدیران شرکت ها، منافع کلی سرمایه گذاران و افرادی را که به هر نحوی ذینفع آن بنگاه هستند حفظ می کنند.

فطانت تصریح کرد: در سال های گذشته کمیته ریسک و کمیته حسابرسی را مورد تاکید قرار دادیم اما این میزان اهمیت اکتفا نمی کند و به آن راضی نیستیم؛ بنابراین لازم است در برنامه ششم توسعه اقتصادی بخش جامعی در خصوص حاکمیت شرکتی گنجانده شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه در پیش نویس مجلس این نظام تحت بند مشخصی وجود ندارد گفت: در فرصت باقی مانده تا تدوین برنامه ششم توسعه لازم است نظرها در قالب های مشخص به مجلس اعلام شود تا در کمیسیون های مرتبط با تدوین برنامه ششم این بخش خاص و پُراهمیت در خصوص حاکمیت شرکتی در قانون برنامه ششم جای بگیرد.

وی تصریح کرد: چنانچه این مهم به قانون تبدیل شود و شرکت ها را مجبور کند که به حاکمیت شرکتی تن بدهند اقتصاد ما به اقتدار مطلوب نزدیک می شود و تمامی مشکلاتی که از فقدان این موضوع وجود دارد از بین می رود.