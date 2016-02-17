به گزارش خبرنگار مهر، وجه اله خدمتگزار صبح چهارشنبه در ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی با اشاره به ابلاغ برنامه‌های اقتصاد مقاومتی از سوی دولت، اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید این برنامه‌ها را به‌عنوان یک دستور ویژه مد نظر قرار داده و آن را در استان خود اجرایی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید مدیران دستگاه‌های اجرایی از وزارتخانه مطبوع خود بخواهد تا این برنامه‌ها را برش استانی داده و برنامه‌های خود را برای استان اعلام کنند، بیان کرد: اگر وزارتخانه‌ای در این زمینه برای استان برنامه‌ای نداشته باشد این موضوع از طریق معاون اول رئیس‌جمهور پیگیری می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین همه مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تا جلسه بعد به دبیرخانه اعلام کنند که با وزارتخانه خود در این زمینه چه ارتباطاتی برقرار کرده‌اند؟.

رسانه‌ها دلایل کم کاری مدیران در حوزه اقتصاد مقاومتی را پیگیری کنند

خدمتگزار همچنین به عدم حضور برخی از اعضا در ستاد اشاره کرد و گفت: اگر مسئولی بیش از دو بار در جلسات ستاد غیبت داشته باشند باید پاسخگو بوده و رسانه‌ها نیز باید دلایل کم کاری مدیران در حوزه اقتصاد مقاومتی را پیگیری کنند.

وی با انتقاد از اینکه در حال حاضر همه مدیران و مسئولان چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی به دنبال این هستند که اعتباری در اختیارشان قرارگرفته و بعد بر اساس آن برنامه اجرا کنند، عنوان داشت: این موضوع با اصل تعریف اقتصاد مقاومتی متناقض است.

استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه از ظرفیت های موجود به گونه‌ای استفاده کنیم که بهترین نتیجه و دستاورد را برای استان داشته باشد.

خدمتگزار، رونق صنایع‌دستی را یکی از راه‌های اجرای اقتصاد مقاومتی در استان دانست و افزود: با توجه به خشک‌سالی های چندین ساله روستاییان می‌توانند در این حوزه ورود پیداکرده تا علاوه بر تولید درآمد به معرفی قابلیت های استان بپردازند.

لزوم استفاده از منابع بانک‌ها برای ایجاد اشتغال و تولید در داخل استان

وی تاکید کرد: در همین راستا باید زمینه‌ای برای حضور هنرمندان استان در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی فراهم‌شده و همه دستگاه‌ها کمک کنند که تولیدکنندگان با حداقل هزینه به معرفی محصولات خود بپردازند.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر لزوم استفاده از منابع بانک‌ها برای ایجاد اشتغال و تولید در داخل استان تاکید کرد و گفت: بانک‌ها و موسسه‌ها موظف هستند که منابعی که از استان کسب می‌کنند را در داخل خود استان سرمایه‌گذاری کنند.

خدمتگزار با بیان اینکه دستگاه‌های مربوطه باید جلوی فعالیت موسسه‌های مالی و اعتباری بدون مجوز در استان را بگیرند، عنوان داشت: نباید اجازه دهیم که این موسسه‌ها به این سرعت رشد کرده و بدون مجوز و رعایت قانون فعالیت کنند.

وی ادامه داد: این از کم کاری مسئولان استان است که موسسه‌ای حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از مردم استان گرفته و آن را در مرکز کشور مصرف کند و زمانی که مشکلی ایجاد می‌شود استانداری و فرمانداری پاسخگو باشد.