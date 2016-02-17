۲۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۵۴

حجتی در پاسخ به مهر:

میوه‌ها از نیاز شب عید بیشتر است/هیچ کمبودی در اقلام خوراک نداریم

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هیچ کمبود و مشکلی در اقلام خوراکی وجود ندارد، گفت: میوه‌ها از نیاز میوه‌های شب عید زیادتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه هیات دولت در مورد واردات بی‌رویه میوه گفت: ما ابلاغ کرده‌ایم که میوه نباید وارد شود، اما مسئول قاچاق کالا نیستیم. ما تولیدکننده هستیم.

وی افزود: آنهایی که مسئول کنترل قاچاق و حفظ مرزها هستند، باید از واردات میوه جلوگیری کنند.

حجتی در مورد افزایش قیمت برخی از اقلام غذایی و خوراکی مانند گوشت، میوه و پیاز گفت: هیچ کمبودی نداریم.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برای تامین میوه شب عید چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است، گفت: هیچ مشکلی نیست. میوه‌ها از نیاز شب عید نیز زیادتر است و ما نگران هستیم که سیب و پرتقال در دست تولیدکننده مانده است.

 

 

 

