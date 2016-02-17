اولین سامانه ترجمه ماشینی آماری ایرانی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه «ترگمان»، اولین سامانه ترجمه ماشینی انگلیسی-فارسی، دوطرفه ایرانی است که در سال ۱۳۹۰ با حمایت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط پژوهشگران دانشگاه امیرکبیر آغاز به فعالیت کرد.

این سامانه قابلیت ترجمه، متن و تارنمای اینترنتی را دارا بوده و مطابق ارزیابی های علمی دقت آن از دیگر سامانه های ترجمه ماشینی بیشتر است. سامانه ترجمه ماشینی آماری ایرانی به صورت کاملا بومی توسعه یافته و کد منبع آن با مجوز LGPL در اختیار عموم مردم قرار گرفته است.

این سامانه به صوررت مداوم در حال بهبود بوده و کیفیت امکانات آن در حال افزایش است.

ترجمه برخط و سریع یا کیفیت قابل قبول، صرفه جویی در هزینه و زمان ترجمه، جلوگیری از نشت اطلاعات به خارج، وب سرویس همگانی، پیاده سازی کاملا بومی، ترجمه عبارات و جملات طولانی، ترجمه کلمات به همراه اطلاعات اضافی، نمایش عبارات متناظر و پیشنهادات اصلاح، ترجمه صفحات وب با حفظ ساختار، ترجمه اسناد، تلفظ عبارات ترجمه شده و کد باز با مجوز LGPL نسخه ۳ از مزایای سامانه «ترگمان» به شمار می روند.

سامانه «ترگمان»، پیش از ظهر امروز، در حاشیه افتتاحیه اولین همایش ملی جویشگر بومی که در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال برگزاری است، توسط سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورایعالی فضای مجازی رونمایی شد.