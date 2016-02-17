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۲۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۲۹

با حضور دبیر شورایعالی فضای مجازی؛

اولین سامانه ترجمه ماشینی آماری ایرانی رونمایی شد

اولین سامانه ترجمه ماشینی آماری ایرانی رونمایی شد

اولین سامانه ترجمه ماشینی آماری ایرانی با حضور دبیر شورایعالی فضای مجازی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه «ترگمان»، اولین سامانه ترجمه ماشینی انگلیسی-فارسی، دوطرفه ایرانی است که در سال  ۱۳۹۰ با حمایت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  توسط پژوهشگران دانشگاه امیرکبیر آغاز به فعالیت کرد.

این سامانه قابلیت ترجمه، متن و تارنمای اینترنتی را دارا بوده و مطابق ارزیابی های علمی دقت آن از دیگر سامانه های ترجمه ماشینی بیشتر است. سامانه ترجمه ماشینی آماری ایرانی به صورت کاملا بومی توسعه یافته و کد منبع آن با مجوز LGPL در اختیار عموم مردم قرار گرفته است.

این سامانه به صوررت مداوم در حال بهبود بوده و کیفیت امکانات آن در حال افزایش است.

ترجمه برخط و سریع یا کیفیت قابل قبول، صرفه جویی در هزینه و زمان ترجمه، جلوگیری از نشت اطلاعات به خارج،  وب سرویس همگانی، پیاده سازی کاملا بومی، ترجمه عبارات و جملات طولانی، ترجمه کلمات به همراه اطلاعات اضافی، نمایش عبارات متناظر و پیشنهادات اصلاح، ترجمه صفحات وب با حفظ ساختار، ترجمه اسناد، تلفظ عبارات ترجمه شده و کد باز با مجوز  LGPL نسخه ۳ از مزایای سامانه «ترگمان» به شمار می روند.

سامانه «ترگمان»، پیش از ظهر امروز، در حاشیه افتتاحیه اولین همایش ملی جویشگر بومی که در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال برگزاری است، توسط سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورایعالی فضای مجازی رونمایی شد.

کد مطلب 3559382

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