قایقرانان همدانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

محمد ضروری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت قایقرانان همدانی به اردوی تیم ملی کشورمان اظهار داشت: اولین مرحله اردوی تیم ملی روئینگ مردان رده سنی نوجوانان با حضور هشت قایقران از ۲۹ بهمنماه جاری در بندرانزلی آغاز میشود.
وی افزود: با دعوت فدراسیون دو قایقران از استان همدان در این اردو حضور خواهند داشت.
رئیس هیئت قایقرانی استان همدان با اشاره به حضور قایقرانان همدانی در اردوی تیم ملی گفت: مهدی بوجاری و کامران کرمی از همدان دعوتشدگان به این اردوی آمادهسازی هستند.
ضروری عنوان کرد: این اردو با حضور هشت قایقران از پنج استان تا ۱۴ اسفندماه امسال ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اردوی آمادگی تیم ملی آبهای آرام مردان بزرگسالان بیان کرد: همچنین سومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی آبهای آرام مردان بزرگسالان در دو بخش کایاک و کانو از ۲۹ بهمنماه جاری در دریاچه آزادی تهران برگزار میشود.
رئیس هیئت قایقرانی استان همدان عنوان کرد: یاسین قمری در بخش کانوکانادایی نماینده همدان در این اردوی آمادهسازی است.
ضروری با اشاره به وضعیت هیئت قایقرانی استان همدان در بین سایر هیئتهای ورزشی استانها گفت: همدان در سالهای گذشته در رشته قایقرانی پیشرفت داشته و حتی در مواردی از استانهای صاحب دریا نیز جلوتر بوده است.
وی یادآور شد: در حال حاضر همدان در رتبه هفتم کشور قرار دارد که برای استانی مانند همدان که فاصله طولانی با دریا دارد، این رتبه قابلملاحظه است و نشان از استعداد فوقالعاده ورزشکاران همدان دارد.
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