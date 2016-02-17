اتخاذ تدابیر لازم برای تامین اسکناس پایان سال مردم

ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیات دولت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مصوبه دیشب شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی و تاثیرات این مصوبه بر بخش‌های اقتصادی کشور گفت: ظرف چند ماه گذشته بانک مرکزی اقداماتی کرده است که منجر به تحریک تقاضا و رشد تولید شود تا به خروج از رکود کمک کند که خوشبختانه همه این اقدامات آثار مثبتی داشته است.

وی افزود: شاخص‌های این موضوع را در نرخ سود بین بانکی می‌بینیم که از بالای ۲۹ درصد به کمتر از ۱۹ درصد رسیده است، ضمن اینکه انتظارات تورمی ما به سمتی است که به تورم تک رقمی برسیم، چرا که تورم بالای ۴۰ درصد بوده و الان به ۱۳ درصد رسیده، لذا بانک مرکزی در این راستا به بانک‌ها و بازار پولی و مالی کشور جهت می‌دهد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اوراقی که در بازار سرمایه عرضه می‌شود، به راحتی با نرخ ۱۹ درصد فروش می‌رود، تصریح کرد: این نشان‌دهنده این است که اقتصاد دارد وضعیت خود را نشان می‌دهد و متغیرهای اقتصادی سامان می‌یابند.

سیف تاکید کرد: نرخ سود بانکی به اقتضای کاهش تورم باید کاهش پیدا می‌کرد که عملا در بازار می‌بینیم دارد کاهش می‌یابد؛ لذا این تصمیمات ما در جهت شفاف‌سازی شرایط جدید بود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در گذشته جلسه شورای پول و اعتبار یک مصوبه‌ای داشت که حداکثر نرخ ۲۰ درصد را برای سپرده و حداکثر ۲۴ درصد برای تسهیلات تعیین کرده بود که مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار این نرخ‌ها را ۲ درصد کاهش داد و این نشان می‌دهد که تصمیمات اقتصادی باید هم‌جهت با واقعیت‌ها اصلاح شود.

مصوبه کاهش نرخ سود دستوری نبود

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که برخی گفته‌اند که این تصمیم شورای پول و اعتبار تصمیمی دستوری بوده است؟ افزود: یک شبهه‌ای برخی داشتند که این تصمیم یک تصمیم دستوری است و باید پرهیز کنیم، این در حالی است که این تصمیم به هیچ وجه به این معنی نیست، چرا که واقعیت‌های اقتصادی چنین اقتضایی می‌کند و امیدواریم با انضباطی که در نظام بانکی کشور وجود دارد، از روز اول اسفندماه شاهد رعایت این دستورالعمل در همه بانک‌ها باشیم.

سیف در پاسخ به این سئوال که برای تامین اسکناس‌های پایان سال مردم چه تمهیداتی در نظر گرفته‌اید؟ گفت: ظرف دو سال گذشته شاهد بودیم که هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.

وی افزود: خوشبختانه با انضباطی که در دو سال گذشته داشتیم، هیچ‌گونه شکایتی نداشتیم. همه آنها تبدیل به تجربه‌ای شده است که سال به سال بتوانیم مدل قوی‌تری به کار ببریم تا نارضایتی‌ها به حداقل ممکن برسد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: امسال هم برنامه‌ریزی‌هایی شده است، هیچکس نگرانی نداشته باشد و ان‌شاء‌الله اسکناس‌ها به موقع در دسترس همه قرار خواهد گرفت.