غیبت طارمی در تمرین پرسپولیس/ بنگستون برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان پرسپولیس آخرین تمرین خود برای بازی با سایپا را در حالی انجام دادند که مهدی طارمی با توجه به محرومیت در بازی فردا و تعطیلی سه روزه تمرینات پس از این بازی، با هماهنگی قبلی غایب بود.

خبر خوشحال کننده برای کادر فنی پرسپولیس همراه شدن جری بنگستون با سرخپوشان بود تا به این ترتیب آسیب‌دیدگی پیش آمده در تمرین روز گذشته را پشت سر بگذارد و در غیاب طارمی امکان همراهی تیم را داشته باشد.

رضا خالقی‌فر هم طبق روال روزهای گذشته به اجرای برنامه‌های اختصاصی و دویدن دور زمین پرداخت.

تمرین سرخپوشان از ساعت ۱۱ با گرم کردن آغاز شد. پس از آن فوتبال هدفمند بخش پرنشاط تمرین بود. در مرحله بعد، توپ‌ها کنار رفت و مارکو برنامه‌های سرعتی را در دستور کار قرار داد. پس از آن، شوت به دروازه و مرور برنامه‌های گلزنی و همچنین دفاعی به اجرا در آمد.

تمرین پرسپولیس پس از ۵۰ دقیقه پایان یافت و سرخپوشان برای برپایی اردوی پیش از بازی خود، راهی هتل المپیک شدند.

برانکو ایوانکوویچ برای بازی با سایپا، ۱۹ بازیکن را در فهرست قرار داد.