به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی امیری، ظهر چهارشنبه در ششمین سمینار کاهش سوانح و حوادث ترافیکی در شیراز افزود: سالانه ۳۰۰ هزار نفر در سوانح و تصادف های جاده ای مصدوم و معلول می شوند و این آمار بیانگر این است که ما در زمینه پیشگیری از وقوع تصادف های جاده ای بسیار ضعیف عمل کرده ایم.

وی ادامه داد: با توجه به این آمار چرا هیچ دستگاه پیشگیرانه ای در این زمینه ایجاد نشده و در زمینه کنترل تصادف های جاده ای هیچکس مطالبه ندارد؟

جانشین رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی کشور افزود: خلاء مطالبه گری و پرسشگری در این زمینه بسیار مشهود است و اگر این باور وجود دارد که کاستی در این زمینه وجود ندارد، چرا هیچ دستگاه نظارتی این پرسش را مطرح نمی کند؟ سالانه ۱۷ هزار کشته در جاده ها رقم بالایی است.

سردار امیری تاکید کرد: کسی متصدی پیشگیری از وقوع تصادف های جاده ای نیست و هیچ نقشه راهی برای آموزش و فرهنگ سازی و پیشگیری از وقوع این حوادث تا کنون تدوین نشده است .

وی افزود: از دست دادن سالانه ۱۷هزار نفردر جاده ها که اغلب نیروی مولد و جوان کشور هستند واقعا مصیبت بزرگی است که باید برای پیشگیری و کنترل آن چاره اندیشی کرد.

سردار امیری یادآور شد: اگر خودرویی در تصادف های جاده ای آتش بگیرد متاسفانه بسیاری می ایستند و عکس و فیلم می گیرند و جاده را با تماشا مسدود می کنند در حالیکه ما هیچ دستگاهی که در این زمینه مسئولیت داشته باشد و متولی خاموش کردن آتش در جاده باشد نداریم، آتش نشانی در محدوده شهرها این کار را انجام می دهد اما مسئول اطفای حریق در جاده کیست؟

به گزارش خبرنگار مهر،این همایش که باحضورکارشناسان راهنمایی ورانندگی، متخصصان حوزه حوادث وعلوم پزشکی سراسر کشور، صاحبنظران حوزه اورژانس و امداد جاده ای برپا شده است تا فرداد (پنجشنبه) ادامه دارد.

