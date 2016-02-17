رایگان شدن دیدار استقلال و پرسپولیس و رسیدن به یک نتیجه فوتبالی

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها بزرگترین پرسش این ست که آیا هواداران فوتبال تنها به دلیل رایگان اعلام شدن بلیط طبقه دوم ورزشگاه آزادی است که دوباره به استادیوم برگشته اند یا به خاطر بازی‌های خوب پرسپولیس؟

در شهرستان‌ها هم چند بازی رایگان اعلام شد اما از سوی هواداران آن تیم‌ها چنین استقبالی صورت نگرفت با این وجود نمی‌توان در این رابطه قضاوت کرد. در هفته بیست و یکم اما می‌توان تا حدودی حکم داد.

دیدار سایپا با پرسپولیس رایگان اعلام شد. دیدار استقلال هم که این روزها عالی بازی نمی‌کند رایگان اعلام شده به این ترتیب در عصر آدینه می‌توان قضاوت کرد.

حالا می توان پس از برگزاری این دو دیدار و بررسی حضور تماشاگران مقایسه و نتیجه گیری بهتری داشت از اینکه تماشاگران به خاطر رایگان بودن به ورزشگاه می آیند یا دیدن فوتبال زیبا.

این ارزیابی در شرایطی صورت خواهد گرفت که استقلال با وجود اینکه فوتبال زیبایی را به نمایش نمی گذارد اما صدرنشین لیگ بوده و فقط یک هفته است که به رده دوم سقوط کرده است. پرسپولیس هم که از ابتدای فصل خوب بازی کرده پس از چند هفته ناکامی حالا خود را به رده سوم رسانده و فوتبال زیباتری به نمایش می گذارد.