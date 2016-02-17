سلامتی دوباره حافظ کل قرآن کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش و پی‌گیری‌های بعمل آمده از سوی مسئولین مؤسسه مهد قرآن به همت والای یکی از خیرین با تأمین هزینه‌های درمانی و مخارج بیمارستان، حافظ کل قرآن شهرستان ساوه سلامتی خود را بدست آورده است.

بنابر این گزارش در پی انعکاس گزارش بیماری کلیوی و هزینه‌های گزاف درمان این حافظ کل کلام نور، راه‌کارهای جذب کمک افراد خیّر در مهد قرآن مورد بررسی و پی‌گیری قرار گرفت که خوشبختانه یکی از هم‌میهنان نوع‌دوست و ارادتمند به حافظان و فعالیت‌های قرآنی کشورمان با تأمین کل هزینه‌های درمانی و بیمارستان، عمل جراحی پیوند کلیه با موفقیت انجام گردید تا محمدعلی، حافظ کل قرآن جوان کشورمان، به زندگی آینده خود امیدوار باشد.

محمدعلی وکیلی متولد بیستم بهمن ماه ۱۳۷۶ در شهرستان ساوه، از کلاس چهارم ابتدایی با استفاده از نوارهای قرائت ترتیل استاد پرهیزکار، رئیس هیئت علمی مؤسسه مهد قرآن، حفظ قرآن را آغاز نموده و طی پنج سال با راهنمایی مربیان، در سن ۱۵ سالگی موفق به حفظ کل قرآن کریم شد.

کسب عنوان نخست رشته حفظ ۱۵ جزء قرآن در مسابقات سراسری قرآن دانش‌آموزان کشور سال ۱۳۹۱ و دیگر موفقیت‌های قرآنی سطح استان در کارنامه این حافظ کل قرآن قرار دارد.

مؤسسه مهد قرآن ضمن آرزوی سلامتی و صحت کامل برای این حافظ قرآن عزیز کشورمان و موفقیت و پیروزی سایر حافظان، قاریان و اساتید قرآنی، از مسئولین محترم کشوری و نهادهای ذیربط در امور قرآنی انتظار دارد نسبت به عملیاتی شدن بیمه فعالان قرآنی اقدام لازم به عمل آورند تا انشاءالله در آینده شاهد دغدغه‌های درمان و هزینه‌های گزاف بیماری‌های خاص برای جامعه قرآنی کشور نباشیم.