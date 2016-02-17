طراحی ادامه محور تونل امیرکبیر به صورت روسطحی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جاوید با بیان این که تونل امیرکبیر با توجه به طراحی‌ای که برای آن در نظر گرفته شده است، در حال حاضر به طور کامل در حال بهره برداری و خدمات‌رسانی به شهروندان است، گفت: وظیفه اصلی تونل امیر کبیر در حال حاضر خروج بار ترافیکی خودروها از منطقه ۱۲ و محدوده بازار است.

وی درباره عبور خودروها از تونل به سمت بزرگراه امام علی(ع) نیز توضیح داد: در صورتی که شهروندان مایل باشند از طریق تقاطع غیرهمسطح شمالی به سمت جنوب و تغییر لاین می‌توانند تغییر مسیر خود را به راحتی انجام دهند.

معاون فنی و عمرانی شهردار تهران درباره تکمیل طرح تونل امیرکبیر در محدوده خیابان کرمان نیز یادآور شد: ادامه محور تونل امیر‌کبیر در خیابان کرمان به صورت روسطحی است که به دلیل وجود معارض ملکی زیادی که دارد فعلا ازاولویت پروژه های شهر تهران خارج شده است.

جاوید با بیان اینکه امتداد مسیر تونل امیرکبیر در محدوده خیابان کرمان به صورت تونلی نخواهد بود، تاکید کرد: ادامه این پروژه به صورت یک پروژه همسطح است و با توجه به معارضان زیادی که این طرح در محدوده خیابان کرمان دارد، طرح نهایی این پروژه در حال تجدید نظر بوده که بعد از تدوین به تصویب شورای اسلامی شهر تهران خواهد رسید.