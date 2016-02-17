مرکز رادیوتراپی در بیمارستان ولایت قزوین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی مشکلات بیماران خاص با حضور نمایندگان دستگاههای درمانی، حمایتی و تشکل های مردمی ظهر چهارشنبه در استانداری قزوین برگزارشد.
عبدالله کشاورز در این جلسه گفت: بیماران خاصی که برای دریافت خدمات و تسهیلات درمانی در استان ثبت نام کرده اند تحت پوشش تامین داروی مورد نیاز قرار گرفته اند.
وی افزود: البته شاید همه کسانی که بیماری های خاص دارند و در استان هستند نامشان را ثبت نکرده اند و آمارهای موجود کمتر از تعداد بیماران واقعی باشد اما تلاش می کنیم به همه افراد شناسایی شده خدمات دارویی ارائه شود.
مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین تصریح کرد: در حال حاضر ۴۴۵ نفر بیمار دیالیزی، ۱۱۷ بیمار تلاسمی، ۵۹ بیمار هموفیلی، ۵۸۲ بیمار ام اس و در مجموع ۵۶۹ بیمار خاص در استان تحت پوشش خدمات مستمر درمانی و دارویی قرار دارند.
کشاورز یادآورشد: برای بیماران خاص استان کمبود خاصی نداریم و بجز مواردی که در کشور نیز دارویی در مقطعی دچار کمبود می شود نگرانی خاصی نیست.
وی گفت: یکی از کمبودها و نیازهای کنونی استان نبود مرکز رادبوتراپی است که قرار است در سال آینده نسبت به کلنگ زنی و احداث آن اقدام شود.
کشاورزی اظهارداشت: این مرکز با ۲۵ میلیارد تومان اعتبار در محوطه بیمارستان ولایت قزوین راه اندازی خواهد شد که بخشی از هزینه آن را خیرین تامین خواهند کرد.
افشار: مهارت آموزی تشکل های مردم نهاد ضروری است
در ادامه حسین افشار مدیرکل بهزیستی استان قزوین با اشاره به مشکلات اینگونه بیماران و نقش تشکل های مردمی در کمک به آنها اظهارداشت: حضور تشکل های مردم نهاد کمک موثری برای دستگاه های اجرایی است اما برای تاثیرگذاری بیشتر باید بتوانیم این نهادها را تقویت کنیم.
وی افزود: در شرایطی که برخی تشکل های مردم نهاد از تامین هزینه های خود عاجزند شاید نتوان توقع زیادی از آنها داشت و تا زمانی که نتوانیم کمک موثری در تقویت جایگاه آنها داشته باشیم کارها به سرانجام نمی رسد.
مدیرکل بهزیستی استان بیان کرد: برای اینکه تشکل های مردمی کارآمد شوند باید صلاحیت و تخصص لازم را هم داشته باشند و بتوانند اعتماد مردمی را جلب کنند.
حجازی فر نماینده کانون کلیوی امام سجاد(ع) هم گفت: تاکنون از محل کمک های مردمی تامین دو دستگاه دیالیز برای بیمارستانهای رازی و تامین اجتماعی صورت گرفته و پیوند ۲۲ بیمار نیز به صورت رایگان انجام شده و در سال گذشته نیز ۲۲ پیوند انجام شد و ۳۰ بیمار هم در نوبت دریافت خدمات هستند.
شهلا فاطمی مسئول انجمن بیماری های خاص شهرستان آبیک هم گفت: تامین سرنگ بیماران سرطانی، توزیع اقلام ضروری بیماران، صدور کارت اهداء عضو، کمک به بیماران نیازمند از کارهای انجام شده در این بخش است.
وی افزود: در مجموع ۱۷۳ بیمار سرطانی، هپاتیت، ام اس، کلیوی، صرع در شهرستان آبیک از خدمات درمانی انجمن استفاده می کنند و تاکنون ۹ نفر نیز بهبود یافته اند.
در ادامه محسن قاسمی مدیرکل امور اجتماعی استانداری قزوین هم در خصوص هماهنگی دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات موثر به بیماران خاص مطالبی بیان کرد.
