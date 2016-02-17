به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت دو هفته از وقوع حادثه آتش سوزی در واحد تصفیه هیدروژنی فرآورده‌های میان تقطیر (مجتمع گازوئیل‌سازی) پالایشگاه نفت لاوان، تولید در این واحد پالایشگاهی از امروز چهارشنبه ۲۸ بهمن ماه از سر گرفته شد.

بر اساس اعلام پالایشگاه نفت لاوان، با توجه به احتمال وقوع حوادث مشابه، کمپرسورهایی که ساخت شرکت سازنده کمپرسور (یک شرکت هندی) این واحد پالایشگاهی بودند، سایر تجهیزات این واحد را مورد بررسی فنی مجدد قرار داد و تمامی نواقص مرتفع و هم اکنون واحد ۱۶۰۰ پالایشگاه لاوان در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است.

چهارشنبه ۱۴ بهمن ماه به دلیل نشت گاز از یکی از اتصالات کمپرسورهای واحد بهبود کیفیت گازوئیل، حادثه آتش سوزی در این واحد پالایشگاهی اتفاق افتاد.

محمدعلی اخباری مدیرعامل پالایشگاه لاوان پیشتر در گفتگو با مهر درباره دلایل این حادثه نفتی، گفته بود: علت اصلی حادثه مشکلات فنی در یکی از اتصالات کمپرسور بوده که شرکت هندی سازنده این کمپرسور باید پاسخگوی مشکل فنی به وجود آمده باشد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه واحد گازوئیل سازی پالایشگاه لاوان با اجرای طرح جدید بهبود کیفیت از ظرفیت تولید روزانه ۲ تا ۲.۲ میلیون لیتر گازوئیل با استاندارد یورو چهار برخوردار است، اظهار کرده بود: یک شرکت هندی تامین کننده کمپرسورهای این واحد پالایشگاهی بوده است.

به گزارش مهر، پیش از این قرار بود ۶ طرح جدید پالایشی پالایشگاه نفت لاوان به طور رسمی در مدار بهره‌برداری قرار بگیرد که با راه اندازی این طرح‌ها در مجموع ظرفیت تولید گازوئیل با استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا ۲.۲ میلیون لیتر و بنزین هواپیما حدود ۵۶۰ هزار لیتر در روز افزایش می‌یابد.

پالایشگاه نفت لاوان از ظرفیت اسمی حدود ۶۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی برخوردار است و خوراک نفت خام این پالایشگاه در جزیره لاوان از میادین نفت دریایی سلمان، رشادت، بلال، رسالت تأمین می‌شود.