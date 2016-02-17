به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد کیایی گفت: وزارت جهادکشاورزی، تشکیل صندوق ملی حمایت از سرمایه گذاری محصولات گلخانه ای سراسر کشور را به طور جدی پیگیری می کند.

وی از گلخانه داران خواست، طرح تاسیس این صندوق را در چارچوب اقتصاد مقاومتی آماده و تا اردیبهشت سال آینده ارائه دهند. کیایی افزود: سهم دولت برای کمک و راه اندازی صندوق ملی حمایت از سرمایه گذاری محصولات گلخانه ای ۴۹ درصد و سهم بخش خصوصی ۵۱ درصد است.

این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی ادامه داد: این صندوق، تسهیلات با کارمزد ۴ درصد برای راه اندازی واحدها و مدیریت کردن گلخانه ها در اختیار اعضا قرار خواهد داد. وی در پاسخ به این پرسش که چه افرادی می توانند عضو صندوق ملی حمایت از سرمایه گذاری محصولات گلخانه ای شوند؟ اظهارداشت: تولید کنندگان محصولات گلخانه ای و اتحادیه ها می توانند عضو این صندوق شوند و از منافع آن بهره ببردند.

کیایی در مورد سرمایه اولیه صندوق ملی حمایت از سرمایه گذاری محصولات گلخانه ای تصریح کرد: درباره سرمایه اولیه صندوق، تشکل‌ها باید تصمیم بگیرند و با توجه به این که در فعالیت های گلخانه ای، میزان سرمایه گذاری و سرمایه در گردش بالا است، سرمایه اولیه در این زمینه باید کارشناسی شود.

وی، انتقال سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه ها را جزو سیاست‌های اصلی وزارتخانه دانست و گفت: حمایت از تولیدات گلخانه ای در راستای بهره وری بالای آب و مثبت کردن تراز تجاری تولیدات باغی صورت می گیرد. در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد تولید کنندگان گلخانه ها در کشور عضو تشکل‌ها هستند و با ایجاد صندوق ملی، برای عضویت سایر تولید کنندگان در تعاونی ها و اتحادیه ها، جذابیت ایجاد می شود.

این مقام مسئول در وزارت جهادکشاوری با اشاره به اینکه ۹۶۰۶ هکتار سطح گلخانه های کشور است، اذعان داشت: در داخل گلخانه ها، طیف وسیعی از سبزی و صیفی قابل کشت است، با این حال اکنون محدودیت کشت داریم و تنوع کشت در گلخانه ها از برنامه های این دفتر به شمار می رود.

کیایی به تولید میوه و آوردن نهال‌های مثمر در گلخانه ها نیز اشاره کرد و گفت: در سال نخست برنامه اقتصاد مقاومتی برای تولید میوه و آوردن درختان میوه در گلخانه، برنامه مطالعاتی داریم. در کشور ما، بخش خصوصی از دوسال پیش در برخی مناطق، درختان میوه مانند انار و آلو را به صورت الگویی در گلخانه ها آورده است.

مدیر کل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ وزارت جهادکشاورزی خاطر نشان کرد: بعضی از کشورها مانند چین، تولید مرکبات و بخش عمده ای از انگور را در داخل گلخانه ها آورده اند و در این گلخانه ها درختان میوه پیش رس می شوند.