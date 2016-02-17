۲۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۲۶

فرماندار قرچک:

کسی حق تعرض به حقوق نامزد انتخابات را ندارد/همه به قانون عمل کنند

قرچک-فرماندار قرچک گفت:كاندیداهایی كه از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده اند، مجاز به تبلیغات هستند و كسی حق تعرض به حقوق آن ها را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسل پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به در پیش بودن انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

فرماندار قرچک افزود: حضور باشکوه مردم در انتخابات پیش رو، پیام های روشنی در پی خواهد داشت و پایه های نظام اسلامی را مستحکم تر از گذشته خواهد کرد.

وی ادامه داد: با اعلام رسمی اسامی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، نامزدهای انتخاباتی از صبح روز پنج شنبه، می توانند تبلیغات خود را اغاز کنند.

فرماندار قرچک یادآور شد: بر اساس ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۰ آئین نامه اجرایی آن، تبلیغات انتخاباتی تمامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده از ۲۹ بهمن آغاز و شش اسفندماه به پایان می رسد.

وی گفت: تبلیغات انتخاباتی دارای قوانین و مقرراتی است که باید از سوی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی به دقت رعایت شود.

فرماندار قرچک یادآور شد: در آستانه برگزاری انتخابات، حجم تبلیغات داوطلبان انتخاباتی افزایش پیدا می کند، اما آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است، رعایت قانون توسط داوطلبان و طرفداران آنان است.

وی تأکید کرد: همه كاندیداهایی كه از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده اند، مجاز به تبلیغات هستند و كسی حق تعرض به حقوق آن ها را ندارد.

