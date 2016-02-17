کسی حق تعرض به حقوق نامزد انتخابات را ندارد/همه به قانون عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسل پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به در پیش بودن انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

فرماندار قرچک افزود: حضور باشکوه مردم در انتخابات پیش رو، پیام های روشنی در پی خواهد داشت و پایه های نظام اسلامی را مستحکم تر از گذشته خواهد کرد.

وی ادامه داد: با اعلام رسمی اسامی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، نامزدهای انتخاباتی از صبح روز پنج شنبه، می توانند تبلیغات خود را اغاز کنند.

فرماندار قرچک یادآور شد: بر اساس ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۰ آئین نامه اجرایی آن، تبلیغات انتخاباتی تمامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده از ۲۹ بهمن آغاز و شش اسفندماه به پایان می رسد.

وی گفت: تبلیغات انتخاباتی دارای قوانین و مقرراتی است که باید از سوی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی به دقت رعایت شود.

فرماندار قرچک یادآور شد: در آستانه برگزاری انتخابات، حجم تبلیغات داوطلبان انتخاباتی افزایش پیدا می کند، اما آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است، رعایت قانون توسط داوطلبان و طرفداران آنان است.

وی تأکید کرد: همه كاندیداهایی كه از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده اند، مجاز به تبلیغات هستند و كسی حق تعرض به حقوق آن ها را ندارد.