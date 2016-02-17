شاهد هماهنگی و همدلی در مجموعه اطلاعاتی نظام هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه در جلسه شورای هماهنگی اطلاعات کشور توجّه به وظایف ذاتی و حیطه هر یک از دستگاه‌ها را، شرط تحقق هماهنگی برشمرد و افزود: معمولاً هماهنگی و وحدت میان دستگاه‌های متفاوت که به یکدیگر شباهت ندارند، آسان است، اما میان دستگاه ‌های اطلاعاتی، نیروهای مسلّح و امنیتی که شبیه هم هستند، هماهنگی امری متفاوت و دشوار است، در زمان جنگ میان سپاه و ارتش هماهنگی خوبی ایجاد شد، بعد از جنگ نیز در مسائل شهری و اغتشاشات هماهنگی نزدیکی بین سپاه، وزارت اطلاعات و ناجا بود.

وی پیرامون سطح هماهنگی‌ها در مقاطع مختلف اظهار داشت: در ماجراها و حوادث سال‌های ۷۸ و فتنه ۸۸، هماهنگی، همدلی و همکاری میان وزارت اطلاعات، سپاه و ناجا و سایر دستگاه‌ها باعث شد آن حوادث پشت سر گذاشته شود.

فرمانده کل سپاه با برشمردن اولویت ‌ها، تهدیدات دفاعی، نظامی، امنیتی و اطلاعاتی، جنگ نرم و تهدیدات فرهنگی- سیاسی و اقتصادی دشمن را جزو تهدیدات مهم و موجود در صحنه عمل دانست و تصریح کرد: با وجود چنین تهدیداتی، انجام هماهنگی ‌ها با تکیه بر وظایف ذاتی باید در بالاترین کیفیت صورت پذیرد.

سرلشکر جعفری از نفوذ به عنوان یکی از حوزه‌های مهم در بحث تهدیدات که مورد تأکید فراوان مقام معظّم رهبری (مد ظله العالی) است یاد کرد و افزود: مهمترین عرصه های نفوذ، نفوذ فرهنگی- سیاسی است، به این شکل که در یک حالت، عامل دشمن نفوذ می کند و در شکل دیگر، عناصری که عامل دشمن نیستند اما فکر و نگاه دشمن را داشته و نگاه‌های مقابلِ انقلاب و لیبرالیستی را دنبال می‌کنند؛ بنابراین قرار گرفتن چنین عناصری در دستگاه‌ها با چنین نگاه‌ها و فکرهایی، همان کارکرد و نقش عامل نفوذی دشمن را ایفا خواهد کرد.

فرمانده کل سپاه در پایان، تقوا، معنویت و اخلاص در کارها را عامل اصلی وحدت و همدلی توصیف کرد وبا ابراز خرسندی از حضور در جمع اعضای این شورا گفت: امروز شاهد وحدت، هماهنگی و همدلی در مجموعه اطلاعاتی نظام مقدّس جمهوری اسلامی با حضور دستگاه ‌های مختلف هستیم و از این جهت خدای بزرگ را سپاسگزاریم.

همچنین در این مراسم حجت‌الاسلام علوی وزیر اطلاعات با سپاس از حضور فرمانده کل سپاه در جلسه شورای هماهنگی اطلاعات، به رشادت ‌های رزمندگان جان بر کف و مدافعان حرم در محور مقاومت و تقدیم شهدای گرانقدر در این راه اشاره کرد و افزود: بی‌تردید جهاد، مقاومت و جانفشانی این شهیدان در دفاع از حرم، خون تازه‌ای در رگ ‌های جامعه اسلامی ما جاری کرد.



