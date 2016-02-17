هر زمان و مکان حاضر به مناظره با هر مسئول مدافع «خرید پاریس» هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بسج، سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در واکنش به اظهارات توهین آمیز معاون اول رئیس جمهور نسبت به سخنان وی در انتقاد از خرید سنگین دولت از ایرباس اظهار داشت: خصوصیات حزب الله در قرآن امده است، وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ؛ ما از سرزنش سرزنش کنندگان نمی ترسیم و از گفتن حقیقت هم پرهیز نمی کنیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: دوستانی که در مسئولیت ها قرار می گیرند بدانند اینها چند روزه است حالا ما یا دیگران فرقی نمی کند، اما باید یاد بگیریم که توهین نکنیم. اگر جوابی هست بفرمایند ما از جواب منطقی و علمی استقبال می کنیم لزومی نیست به توهین متوسل شوند.

نقدی تاکید کرد: بنده حاضرم با هر مقام مسئول تراز اولی که می‌خواهد از خرید ایرباس دولت دفاع کند در هر زمان و هر مکانی که مشخص کنند مناظره زنده کنم.

سردار نقدی چندی پیش در سخنانی گفته بود: «رخدادهای سفر رم و فرانسه خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی بود، زیرا این اقدامات بر ضد اقتصاد مقاومتی است و در صورت استمرار آنها باید دانشگاه‌های فنی کشور را تعطیل کنیم.»

اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی در واکنش توهین آمیزی به سخنان سردار نقدی با بیان اینکه عده‌ای در کشور مشغول چوب لای چرخ گذاشتن هستند، اظهار کرد: در کشور دو دسته از مسئولین حضور دارند. عده‌ای مسئولیت‌شان حل و فصل امور مردم است و عده‌ای دیگر مسئولیت‌شان نق زدن و چوب لای چرخ گذاشتن امور است. دسته دوم همواره از خوشحالی مردم ناراحت می‌شوند.

وی ادامه داد: این افراد زمان مذاکرات می‌گفتند مگر می‌شود که مذاکرات را به نتیجه رساند و آمریکا تحریم‌ها را بردارد؟ پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات و هنگامی که تحریم‌ها در روز اجرای برجام لغو شد این افراد بار دیگر مدعی می‌شدند که طرف مقابل هیچ‌گاه حاضر نمی‌شود امتیازاتی به ایران بدهد.

جهانگیری در ادامه با واکنش صریح‌تری گفت: «اینکه بگویند سفر به فرانسه و ایتالیا خنجر از پشت به اقتصاد مقاومتی بود، ‌ ظلم به اقتصاد مقاومتی و رهبری است.»