مجید فرزین به مدال طلا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فرزین با مهار وزنه ۲۳۶/۵ کیلوگرم به مدال طلای این رقابتها که در دوبی امارات در حال برگزاری است دست پیدا کرد. فرزین در حرکت های اول و دوم وزنه های ۲۲۵ و ۲۳۱ کیلوگرم را مهار کرده بود.

وزنه بردار دارای معلولیت ایران همچنین رکوردشکنی هم کرد.

«رافائل خاینر گوئته» از کلمبیا با ۲۰۰ کیلوگرم به مدال نقره رسید و «عزتین کانات» از ترکیه با ۱۹۳ کیلوگرم به مدال برنز دست پیدا کرد.

حمزه محمدی در نخستین روز این رقابتها در دسته ۶۵- کیلوگرم به مدال برنز رسیده بود.

روز پنجشنبه (ساعت ١٣:٤٥) سيدحامد صلحى پور در دسته ٨٨ كيلوگرم وزنه می زند. سامان رضی در دسته ۹۷ کیلوگرم هم در همین روز به میدان خواهد رفت.

على صادق زاده و منصور پورميرزايى در دسته ١٠٧ كيلوگرم (ساعت ١٣:٣٥) و سيامند رحمان (ساعت ١٥:٣٠) در دسته ١٠٧+ كيلوگرم نمایندگان ایران در روز جمعه خواهند بود.

بيش از ۲۰۰ ورزشكار از ۴۲ كشور در این رقابتها شرکت می کنند. مسابقات فزاع این شانس را به وزنه برداران می دهد تا بتوانند جایگاه خود را در رده بندي بازی‌های ريو ارتقا بخشند.