همکاری سازمان نظام پزشکی و مرکز پژوهشهای مجلس در حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه ملازمت و مقارنت «پیشرفت» و «عدالت» و نامگذاری دهه جاری به همین نام و در جهت زمینه سازی اجرای اصول و سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» و «سلامت» و به منظور اجرايي شدن بند الف ماده ۳ قانون سازمان‌ نظام‌ پزشكی جمهوري‌ اسلامي‌ ايران، تفاهم نامه همکاری مشترک، فیمابین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان نظام پزشکی منعقد شد.

دکتر کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه در قانون اساسی بحث سلامت و برخورداری مردم از زندگی سالم مورد تاکید قرار گرفته است، بیان داشت: در دولت یازدهم یک رویکرد جدی به مباحث سلامت بوجود آمده که مجلس هم در کمک به این فرآیند نقش موثری داشته است .

وی با بیان اینکه طبق گفته مقام معظم رهبری دغدغه بیمار نباید هزینه های بیماری اش باشد افزود : امروز باید تلاش کنیم تا درد و رنج مردم ناشی از بیماری ها کاهش یابد، و موضوع سلامت و سایر هزینه های پزشکی دغدغه اصلی ما باشد.

جلالی با اشاره به اینکه پزشکی حرفه شریفی است که پزشکان به عنوان گروه مرجع در جامعه مورد توجه مردم قرار دارند ادامه داد : گاهی اوقات برخوردهایی با این قشر فرهیخته صورت می گیرد که باعث آزردگی خاطر آنها می شود در حالی که باید شان و منزلت پزشکان مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه بار اصلی سلامت بر دوش جامعه پزشکی و پرستاران است اذعان داشت : نباید این قشر را سرخورده و ناامید کرد بلکه برای ارتقاء بخش سلامت باید آحاد کسانی که در این حوزه تلاش می کنند مورد توجه و تقویت قرار گیرند.

جلالی، سازمان نظام پزشکی را یکی از قدیمی ترین و پرسابقه ترین سازمان های کشور دانست و گفت : این سازمان مورد اعتماد جامعه پزشکی است که می تواند در امر قانونگذاری به مجلس کمک کند و نگاه ما استفاده کارشناسی از تمامی نهادهای ذیربط است تا بازخورد قوانینی را که وضع می کنیم در جامعه ببینیم

رئیس مرکز پژوهش های مجلس به امضای تفاهم نامه همکاری این مرکز با سازمان های تامین اجتماعی، بورس و برخی از دانشگاه ها اشاره کرد و یادآور شد: ما تلاش می کنیم تفاهم نامه های جدیدی را با دیگر سازمان ها امضا کنیم که امید است در راستای تنظیم قوانین بهتر در زمینه نظام سلامت که همانند امنیت بسیار حائز اهمیت است توجه ویژه ای داشته باشیم.

نگاه همگرایانه بین دولت و مجلس وجود دارد

دکتر علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران نیز با اشاره به اینکه این تفاهم نامه به منزله پیوستگی ارگانیک بین سازمان نظام پزشکی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است بیان داشت: یکی از مترقی ترین اسناد فرادستی در حوزه سلامت سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است که ۱۵۰۰ سند پشتیبان پشت این سند ابلاغی است .

وی با بیان اینکه فرق مهمی در اسلوب و متد شیوه نگارش این سند وجود دارد افزود: این مهم استفاده از ادبیات مبتنی بر شواهد است که شالوده آن در ادبیات پزشکی استفاده می شود که تولید شواهد در حوزه سلامت یکی از شالوده های اصلی این سند محسوب می شود.

زالی با اشاره به اینکه شواهد متقنی را در حوزه سلامت تولید یا بازآرایی می کنیم ادامه داد: امروز نگاه همگرایانه بین دولت و مجلس وجود دارد که باید آن را به فال نیک گرفت تا جامعه پزشکی نیز از این منفذ بهره لازم را ببرد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با تاکید بر اینکه نظرات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تاثیرگذار است، گفت: این مرکز می تواند مهمترین سنگر برای تحقق مطالبات جامعه پزشکی باشد که انعقاد این تفاهم نامه دستاورد بزرگی در این راستاست .

زالی با بیان اینکه ما امروز در بزنگاه تاریخی که همان تصویب قانون برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی است، قرار داریم؛ خاطرنشان کرد: این قانون می تواند پشتوانه گرانسنگی برای مطالبات جامعه پزشکی باشد.