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۲۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۳۹

استاندار هرمزگان:

تکمیل طرح های نیمه تمام هرمزگان نیازمند ۵۲ هزار میلیارد تومان است

تکمیل طرح های نیمه تمام هرمزگان نیازمند ۵۲ هزار میلیارد تومان است

بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: ۵۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل هزار و ۷۴ پروژه نیمه تمام در هرمزگان نیاز است که با بودجه های دولتی تکمیل آنها سال ها طول می کشد.

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان با تاکید بر لزوم ارتقا شاخص رقابت پذیری در فعالیت های اقتصادی هرمزگان، عنوان کرد: رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری در سال گذشته میلادی با ارتقا ۹ پله ای به ۷۴ در بین ۱۴۴ کشور رسیده است و برای تقویت بخش خصوصی باید جایگاه خود در این شاخص را ارتقا دهیم.

وی ادامه داد: این شورا ظرفیت خوبی دارد و می تواند در جهت رفع مشکلات بخش خصوصی از طریق گفتگو با بخش دولتی اقدامات مهمی انجام دهد.

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه جلسات شورای گفت و گو باید خروجی و مصوبات مناسبی داشته باشد تا قدمی برای تقویت بخش خصوصی برداشته شود، افزود: موارد مرتبط با بخش خصوصی باید به صورت تخصصی در این شورا بررسی شود.

جادری تصریح کرد: برای رونق فضای کسب و کار و شناسایی بازارهای هدف باید گام های اساسی در دوران پسابرجام و شرایط مناسبی که با رفع تحریم ها ایجاد شده، برداریم تا شرایط اشتغالزایی و سرمایه گذاری فراهم شود.

وی خواستار تلاش بیشتر برای واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی شد و اظهار داشت: ۵۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل هزار و ۷۴ پروژه نیمه تمام در هرمزگان نیاز است که با بودجه های دولتی تکمیل آنها سال ها طول می کشد و باید شرایطی را فراهم کنیم تا بخش خصوصی ترغیب و این پروژه به بخش خصوصی واگذار شود.

کد مطلب 3559758

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