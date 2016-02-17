تکمیل طرح های نیمه تمام هرمزگان نیازمند ۵۲ هزار میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان با تاکید بر لزوم ارتقا شاخص رقابت پذیری در فعالیت های اقتصادی هرمزگان، عنوان کرد: رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری در سال گذشته میلادی با ارتقا ۹ پله ای به ۷۴ در بین ۱۴۴ کشور رسیده است و برای تقویت بخش خصوصی باید جایگاه خود در این شاخص را ارتقا دهیم.

وی ادامه داد: این شورا ظرفیت خوبی دارد و می تواند در جهت رفع مشکلات بخش خصوصی از طریق گفتگو با بخش دولتی اقدامات مهمی انجام دهد.

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه جلسات شورای گفت و گو باید خروجی و مصوبات مناسبی داشته باشد تا قدمی برای تقویت بخش خصوصی برداشته شود، افزود: موارد مرتبط با بخش خصوصی باید به صورت تخصصی در این شورا بررسی شود.

جادری تصریح کرد: برای رونق فضای کسب و کار و شناسایی بازارهای هدف باید گام های اساسی در دوران پسابرجام و شرایط مناسبی که با رفع تحریم ها ایجاد شده، برداریم تا شرایط اشتغالزایی و سرمایه گذاری فراهم شود.

وی خواستار تلاش بیشتر برای واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی شد و اظهار داشت: ۵۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل هزار و ۷۴ پروژه نیمه تمام در هرمزگان نیاز است که با بودجه های دولتی تکمیل آنها سال ها طول می کشد و باید شرایطی را فراهم کنیم تا بخش خصوصی ترغیب و این پروژه به بخش خصوصی واگذار شود.