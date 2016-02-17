به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای درگذشت «محمد حسنین هیکل» نویسنده مشهور مصر و جهان عرب را تسلیت گفت.

در این بیانیه آمده است: مصر، کشورهای عرب، روزنامه نگاران، متفکران، سیاستمداران و فعالان رسانه ای، شخصیت مهم و دانشمند برجسته ای را از دست دادند.

همچنین در این بیانیه تصریح شده است: هیکل مظهر یک مکتب در سیاست ملی و ایمان صادقانه به مسائل اصلی جهان اسلام و در رأس آن مسئله «فلسطین» بود.

شایان ذکر است محمد حسنین هیکل نویسنده برجسته مصری پس از یک دوره بیماری در سن ۹۲ سالگی درگذشت.

وی از مهمترین روزنامه نگاران و نویسندگان تاریخ معاصر مصر به شمار می رفت. محمد حسنین هیکل نظرات مثبتی به ایران و انقلاب اسلامی ایران داشت.