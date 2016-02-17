  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ بهمن ۱۳۹۴، ۲۰:۳۰

حزب‌الله‌ درگذشت«هیکل» را تسلیت گفت

حزب‌الله‌ درگذشت«هیکل» را تسلیت گفت

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت نویسنده برجسته مصری، وی را مظهر سیاست ملی و ایمان به مسائل اصلی جهان اسلام قلمداد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای درگذشت «محمد حسنین هیکل» نویسنده مشهور مصر و جهان عرب را تسلیت گفت.

در این بیانیه آمده است: مصر، کشورهای عرب، روزنامه نگاران، متفکران، سیاستمداران و فعالان رسانه ای، شخصیت مهم و دانشمند برجسته ای را از دست دادند.

همچنین در این بیانیه تصریح شده است: هیکل مظهر یک مکتب در سیاست ملی و ایمان صادقانه به مسائل اصلی جهان اسلام و در رأس آن مسئله «فلسطین» بود.

شایان ذکر است محمد حسنین هیکل نویسنده برجسته مصری پس از یک دوره بیماری در سن ۹۲ سالگی درگذشت.

وی از مهمترین روزنامه نگاران و نویسندگان تاریخ معاصر مصر به شمار می رفت. محمد حسنین هیکل نظرات مثبتی به ایران و انقلاب اسلامی ایران داشت.

کد مطلب 3559792

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه