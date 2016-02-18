استاندارداتوبوسهای چینی بازنگری شود/ تجربه ناموفق سازمان شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بائوج لاهوتی با اشاره به لزوم بازنگری در استاندارد اتوبوسها و مینی بوسهایی که از چین وارد می شود، تاکید کرد: با صراحت اعلام می کنم تمام اتوبوس هایی که از چین وارد کشور می شود جز آسیب، هیچ پیامد دیگری ندارد.

وی ادامه داد: ما یک بار تجربه واردات اتوبوس و مینی بوس چینی به کشور را داشتیم که تمام این دستگاهها علاوه بر عدم کارایی، کیفیت لازم را هم نداشتند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه به ذکر مثالی در همین باره پرداخت و گفت: مدتی پیش سازمان شهرداری ها یک سری اتوبوس و مینی بوس وارد کشور کرد اما تمام این ماشین های وارداتی پس از بررسی، فاقد کارایی شناخته شدند.

نماینده مردم گیلان و لنگرود در مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که چه لزومی دارد اتوبوسهایی از چین وارد شود در حالیکه کشورمان در حال تولید اتوبوس است، اظهار کرد: در حالیکه می توان با افزایش توان از خط تولید داخلی حمایت کرد تا اتوبوس های بیشتری وارد چرخه حمل و نقل کنند اما مدام در حال وارداتیم. این در حالیست که به جای استفاده ۱۰ ساله از اتوبوس های تولید داخل به سمت اتوبوسهایی می رویم که تنها ۵ سال توان کار کردن دارند.

لاهوتی با بیان اینکه هیچ راهی جز اعمال دقت و حساسیت روی کیفیت اتوبوس های وارداتی نداریم، اضافه کرد: عدم کیفیت تمام محصولات چینی از جمله همین اتوبوس ها و مینی بوسها آسیب بسیار شدیدی به بدنه اقتصادی کشور وارد کرده است. حتی همین ماشین آلات سواری چینی هم در ایران از کیفیت بالایی برخوردار نیستند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا خرید اتوبوس از چین به بازار تولید داخل صدمه ای نمی زند، گفت: متاسفانه این اتفاق رخ داده است؛ وقتی می توانیم از تولید داخل استفاده کنیم چرا در حال تلاش برای واردات از چین هستیم؟ تولیدکننده متناسب با تقاضا می تواند خط تولید خود را افزایش دهد و ما باید اعلام نیاز کنیم.

لاهوتی گفت: وقتی تولیدکننده میزان تولید را بالا می برد ولی از سوی دیگر با واردات همان اتوبوس از چین مواجه می شود، انگیزه تولید را از دست می دهد.