ايجاد بانك اطلاعات علمي و پژوهشي كشور / راه اندازي بانك نخبگان و علوم ديني

دكتر "منصور كبگانيان" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر در زمينه هشتمين جلسه كميسيون دائمي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف) افزود: در هشتمين جلسه كميسيون دائمي شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري كه با حضور معاونين وزارتخانه هاي مختلف برگزار شد ، ساختار تشكيلاتي شورا و ايجاد شوراي هاي تخصصي ارائه و رأي گيري در اين زمينه به جلسه بعدي موكول شد.

معاون وزير علوم اضافه كرد: بسياري از معاونين وزارتخانه ها، فرهنگستان ها و مسئولين دانشگاه ها در جلسات كميسيون هاي شورا شركت مي كنند و جلسات كميسيون دائمي شوراي (عتف) با تصويب جمع هر ماه برگزار مي شود.

وي در خصوص موضوعات مطرح شده در جلسه هشتم اين كميسيون اظهار داشت: جلسه امروز در خصوص ساختار تشكيلاتي و شوراهاي تخصصي شوراي عالي بود. اعضاي كميسيون در حال تصميم گيري در زمينه اين ساختار تشكيلاتي هستند و رأي گيري نهايي در اين جلسه صورت نگرفت.

معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم گفت: شوراهاي تخصصي مهمترين مبحث جلسه هشتم بود. مواردي مانند انرژي، آب و ... در كل كشور حول شوراهاي تخصصي بررسي مي شود و اكثر وزارتخانه هاي مرتبط نيز به عنوان اعضاي اين شوراهاي تخصصي حضور دارند.

وي ادامه داد: كميسيون دائمي ديگري جهت رأي گيري نهايي دو هفته ديگر و كارگروه فوق العاده نيز يك هفته آينده تشكيل مي شود.

دكتر كبگانيان با اشاره به دومين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري كه با حضور رياست جمهوري تشكيل شده بود، افزود: در جلسه قبلي، شورا 9 مصوبه داشت كه اجراي آنها نيازمند زمان و انرژي است. ايجاد بانك اطلاعات علمي و پژوهشي كشور و نظام مديريت پژوهش و فناوري از مهمترين اين مصوبات بود كه به تشكيل چندين كار گروه و كميته تخصصي در اين زمينه منجر شد.

وي اضافه كرد: بانك نخبگان و همچنين بانك علوم ديني به مناسبت سال پيامبر اعظم از مباحثي است كه در اين بانك قرار مي گيرد.

كبگانيان ادامه داد: اين بانك طراحي شده و زماني كه زير ساخت بانك آماده شود، براي اجرا به مناقصه گذاشته مي شود و دستگاه هاي اجرايي موظف به ارائه گزارش در آن هستند.

دبير شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري كشور گفت: همچنين در دومين جلسه شورا مقرر شد كه دستگاه هاي اجرايي كه از اعتبارات تحقيقاتي استفاده مي كند تمام فعاليت هاي علمي و فناوري خود را ارائه دهند.

وي با بيان اين كه مصوبات جلسه دوم شوراي عالي به زودي توسط رياست جمهوري ابلاغ مي شود گفت: رئيس جمهور قول داده است هر سه ماه يكبار جلسات شوراي عالي علوم تشكيل شود. دبيرخانه شورا نيز در تلاش است مصوبات به حدي برسد كه قابل ارائه در سومين جلسه شوراي عالي باشد.

به گزارش مهر، هشتمين جلسه كميسيون دائمي شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري با حضور دكتر "منصور كبگانيان" معاون پزوهش و فناوري و دبير شوراي عالي علوم تحقيقات، معاونين وزارتخانه هاي مختلف و فرهنگستان ها در وزارت علوم برگزار شد.

شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان نهاد فرابخشي سياستگذار علوم، تحقيقات و فناوري كشور كه بر اساس ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه و مواد 3 و 4 قانون تشكيل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (مصوب مرداد 1383) تشكيل شده است، اولين جلسه خود را در سيزدهم اسفند ماه 1383 به رياست رييس جمهوري تشكيل داد.

در اين شورا، هفت وزير، روساي سازمان مديريت و برنامه ريزي، بانك مركزي، فرهنگستان هاي علوم، نمايندگان روساي دانشگاه ها، انجمن هاي علمي و تعدادي از صاحبنظران بخش هاي توليدي و خدماتي دولتي و خصوصي عضويت دارند. انجام وظايف دبيرخانه اي اين شورا طبق قانون به وزارت علوم محول شده است.