به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه وهشتمین جلسه کمیسیون حجاب و عفاف به ریاست علی محمد نایینی مشاور شهردار و قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و با حضور معدنی پور مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران، مهدی پیرهادی معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه 3 و جمعی از نمایندگان مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری در سالن کنفرانس ساختمان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد.

علی محمد نایینی مشاور شهردار و قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در بخش نخست سخنان خود به ویژگی های 37 سال ماندگاری انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: عامل استمرار انقلاب همان عامل پیدایش انقلاب اسلامی است و هرساله بر اعتبار، قدرت، استحکام و عمق نظام اسلامی ما افزوده می شود.

وی تاکید کرد: اکنون دنیا بر این باور است که هویت، شعارها، جهت گیری های انقلاب اسلامی عامل اصلی قدرت نظام به شمار می رود و این سرمایه باید حفظ شود.

نائینی، سخنرانی های رهبر معظم انقلاب در 14 خرداد هر سال را بسیار ارزشمند برشمرد و ادامه داد: سخنرانی های رهبر معظم انقلاب در 14 خرداد هر سال مجموعه ای از معارف است که همه ساله زوایایی از انقلاب اسلامی ایران را تبیین می کنند و باید این فرمایشات و رهنمودهای ایشان در اقدامات فرهنگی همه ما مدنظر و مورد توجه قرار گیرد.

نرگس معدنی پور مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران نیز با بیان اینکه در کمیسیون عفاف و حجاب برای هر یک از مناطق کارویژه ای تصویب شده است، یادآور شد: در سی و پنجمین نشست کمیسیون عفاف و حجاب همزمان با 26 مرداد سال 93 مصوب شد منطقه 3 در زمینه ترویج حجاب و عفاف و تولید آثار و محصولات فرهنگی فاخر شامل فیلم، انیمیشن و کلیپ (نماهنگ) تهیه کند.

وی افزود: همچنین منطقه 3 اعلام آمادگی کرد در زمینه ترویج عفاف و حجاب در مدارس دخترانه منطقه خود نیز وارد عمل شود که گویا الگوهای خوبی نیز در این زمینه احصا کرده اند.

در ادامه مهدی پیرهادی معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه 3 شهرداری تهران به ارائه گزارش کارویژه این منطقه با عنوان طرح دختران نجابت در خصوص ترویج عفاف و حجاب در 20 مدرسه پرداخت و گفت: فاز نخست این طرح از آذرماه امسال کلید خورد و فاز دوم بهمن و اسفند ماه با رویکرد تربیتی شامل بخش های مختلف آموزشی، نمایشگاهی، مشاوره ای، پرسش و پاسخ با نوجوانان اجرا شده است.

وی از برپایی نمایشگاه حریم ریحانه شامل نمایش 88 قطعه پوستر با موضوع حجاب و عفاف در دبیرستان های منطقه خبر داد و گفت: بناداریم در سال آینده در اکثر دبیرستان های سطح منطقه 3 این نمایشگاه را برپا کنیم.

اجرای طرح مسجد محوری شمیم یاس ویژه دختران منطقه سه

پیرهادی با اشاره به اجرای طرح مسجد محوری شمیم یاس ویژه دختران 8 تا 18 سال گفت: این طرح با رویکرد جذب نوجوانان و جوانان به مساجد و ارتقای سطح دینی آنان در 5 مسجد منطقه سه به صورت پایلوت در قالب برگزاری کلاس های هنری و آموزشی، کارگاه ها ونشست ها در زمینه فلسفه نماز، مسابقات گروهی، اردوهای تفریحی و آموزشی، آشنایی با کتاب و کتابخانه، برپایی مسابقات کتابخوانی و فعالیت های ورزشی در مجموعه های ورزشی اجرا شد.

وی تشکیل گروه های محلی در زمینه اجتماعی و فرهنگی را از جمله اقدامات منطقه 3 برشمرد و افزود: 33 گروه محلی تشکیل داده ایم که از ظرفیت های آنان می توان در حوزه فرهنگ سازی حجاب و عفاف در محلات بهره برد.

معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه 3 شهرداری تهران پیشنهاد داد: طرح تربیت مربی در حوزه حجاب و عفاف و همچنین طرح ریحانه النبی ویژه مدارس ابتدایی در سطح مناطق 22 گانه اجرا شود.

در ادامه عالیه جواهری مدیر امور بانوان منطقه سه، نیز ارائه بن تخفیف محصولات فرهنگی از جمله کتاب و لوح فشرده، برگزاری نمایشگاه پوشاک حجاب و عفاف در دبیرستان ها، آماده سازی داستان های کوتاه و تهیه کلیپ و طراحی بازی فکری را از دیگر فعالیت های این منطقه در حوزه ترویج عفاف و حجاب در راستای کارویژه عنوان کرد.

وی اعلام کرد: نتایج فرم های نظرسنجی از دانش آموزان در فاز اول طرح دختران نجابت نشان داد بیش از 90 درصد دختران از اجرای این طرح رضایت داشتند.

تکثیر و توزیع محصولات پرمخاطب و خلاقانه حوزه عفاف و حجاب در تمام مناطق و سراهای محلات

در ادامه قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ضمن قدردانی از تلاش های منطقه 3 در انجام کارویژه عفاف و حجاب اظهار داشت: گزارش ارائه شده نشان داد اهتمام خوبی برای تولید پیام و محصولات ترویجی حوزه عفاف و حجاب در منطقه سه وجود دارد و باید یک تیم مختص بررسی مجموعه تولیدات فرهنگی و هنری منطقه 3 آماده شود تا ضمن احصاء فعالیت های آنان، برنامه های مفید و قابل تعمیم را در سراسر تهران اجرا کنیم.

وی ادامه داد: همچنین برنامه های موفق منطقه 3 کشف و حداقل در 3 منطقه اجرا شود. بویژه طرح های مدرسه محور با رویکرد تربیتی شناسایی و با تبدیل آن به طرح فراگیر، حداقل در پهنه ای از پایتخت اجرا شود.

نائینی با تاکید بر لزوم تعمیم برنامه های موفق و تکثیر تولیدات و محصولات پرمخاطب و خلاقانه منطقه سه در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به سراسر پایتخت، خاطرنشان کرد: در این راستا تولیدات نمایشگاهی و آثار خوب موجود منطقه سه که با هزینه پایین قابل تکثیر و توزیع در همه مناطق و سراهای محلات است باید توسط تیم ویژه کارشناسی، شناسایی و مشخص شود.

وی اظهار داشت: امروز جبهه معارض انقلاب اسلامی ارزش های اسلامی را مورد هدف قرار داده و رسانه های نوین امروزی نیز کانون خانواده و ارزش های دینی و اسلامی را مورد حمله قرار داده اند و به صورت شبکه ای، سازماندهی شده، حرفه ای، جذاب و با بهره گیری از پول و منابع گسترده و هم افزایی سرویس های امنیتی، اتاق های فکر، مراکز علمی و رسانه ای خود در این راستا تلاش می کند.

مشاور فرهنگی شهردار تهران ادامه داد: باید ضمن شناسایی فعالیت هایی که زمینه ارتباط جوانان، نوجوانان و دانش آموزان را با مساجد برقرار می کند با بهره گیری از توانمندی های امام جماعت، بسیج و تیم های فرهنگی فعال در این مسیر گام برداریم.

وی با بیان اینکه روحانیت، بسیج و نیروهای متعهد بسیجی می توانند در جوانان ما اعتقادات وباورهای عمیق ایجاد کنند، افزود: معاونین اجتماعی مناطق ما باید حلقه وصل ارتباط نوجوان و جوان مرتبط شهرداری با مساجد، بسیج و کانون های تربیتی باشد و در این صورت می توانیم شاهد عمق بخشی فعالیت های فرهنگی باشیم و از تغییرات فرهنگی به نفع جبهه معارض انقلاب اسلامی جلوگیری کنیم.

قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تاکید کرد: مساجد به عنوان پایگاه و کانون اصلی ترویج فرهنگ و ارزش های اسلامی و نهادینه سازی آن در بین افراد است و بویژه برای نوجوانان و جوانان نقش مهمی ایفا می کند.

نائینی تصریح کرد: مدیران محلات ما باید ارتباط بین فعالان سرای محله با مساجد و کانون های فرهنگی را برقرار کنند تا تحول فرهنگی اتفاق افتد و از ارزش های اسلامی حراست شود.