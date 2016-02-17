اعلام اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در کرمان و راور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری کرمان، اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کرمان و راور به شرح زیر اعلام شد:

در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن، اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه به شرح زیراعلام می شود؛

۱- مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی فرزند اکبر کد نامزد ۱۲۱۵

۲- مهدی ابراهیمی پور فرزند علی کد نامزد ۱۲۱۴

۳- محمدعلی اسماعیلی فرزند فیض ا... کد نامزد ۱۲۴۱

۴- سید محمدجواد اشرف منصوری فرزند سید میرزا حسین کد نامزد ۱۲۴۲

۵- حسین انجم شعاع فرزند حسن کد نامزد ۱۲۴۵

۶- همایون بابائی فرزند علی کد نامزد ۱۲۴۷

۷- غلامرضا برومند فر فرزند کریم کد نامزد ۱۲۵۲

۸- سمیه برهانی نژاد راینی فرزند قاسم کد نامزد ۱۲۵۱

۹- سمیه پرورش فرزند حسین کد نامزد ۱۲۵۹

۱۰- محمد رضا پورابراهیمی داورانی فرزند مهدی کد نامزد ۱۲۶۱

۱۱- منصور پورجعفری فرزند احمد کد نامزد ۱۲۶۲

۱۲- امیر حبیب نیای کنفگورابی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۲۶۷

۱۳- حیدرحیدریان فرزند امیدعلی کد نامزد ۱۲۶۹

۱۴- مهدی دهقانی فرزند اکبر کد نامزد ۱۲۷۵

۱۵- ویدا رضوی نعمت اللهی فرزند سید محمود کد نامزد ۱۲۸۲

۱۶- محمود رهرو فرزند حسن کد نامزد ۱۲۸۴

۱۷- محمد مهدی زاهدی فرزند ماشالله کد نامزد ۱۲۸۶

۱۸- حسن زاهدی فر فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۲۸۷

۱۹- فرهاد زندوکیل فرزند میرزا کد نامزد ۱۲۸۹

۲۰- زهره سالاری فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۲۹۴

۲۱- ثریا سلطانی نژاد فرزند جانعلی کد نامزد ۱۲۹۷

۲۲- محمد حسن شفازند فرزند احمد کد نامزد ۱۴۱۷

۲۳- امیر صباغ ملا حسینی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۱۹

۲۴- محمد حسن عرب زاده گورچوئی فرزند علی کد نامزد ۱۴۲۶

۲۵- جواد کمالی فرزند حسین کد نامزد ۱۴۶۸

۲۶- سید علی مدنی کرمانی فرزند سید جلال الدین کد نامزد ۱۴۷۲

۲۷- صدیقه مرادی مهدی آبادی فرزند قنبر کد نامزد ۱۴۷۴

۲۸- مسعود مرتضوی نژاد فرزند عزیز کد نامزد ۱۴۷۵

۲۹- مریم موحدی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۴۷۹

۳۰- علی موحدی نیا فرزند خوب یار کد نامزد ۱۴۸۱

۳۱- سیمه سادات مهدوی فرزند سیدعلی کد نامزد ۱۴۷۸

۳۲- منصور ناطقی زاده رفسنجانی فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۸۶

۳۳- غلامعباس نوذری فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۴۸۷

۳۴- جمشید وکیل زاده انارکی فرزند سلطانعلی کد نامزد ۱۴۹۲

۳۵- رسول یحیی پور فرزند شیرباز کد نامزد ۱۴۹۵

۳۶- روح اله یحیی پور فرزند شیرباز کد نامزد ۱۴۹۶

تبلیغات انتخاباتی از روز ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ آغاز می شود و تا ساعت هشت صبح روز ششم اسفندماه ۱۳۹۴ یعنی تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت.