  1. استانها
  2. کرمان
۲۸ بهمن ۱۳۹۴، ۲۲:۳۰

توسط فرمانداری کرمان صورت گرفت؛

اعلام اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در کرمان و راور

اعلام اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در کرمان و راور

کرمان - فرمانداری کرمان اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کرمان و راور را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری کرمان، اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کرمان و راور به شرح زیر اعلام شد:

در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن، اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه به شرح زیراعلام می شود؛

۱- مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی فرزند اکبر کد نامزد ۱۲۱۵

۲- مهدی ابراهیمی پور فرزند علی کد نامزد ۱۲۱۴

۳- محمدعلی اسماعیلی فرزند فیض ا... کد نامزد ۱۲۴۱

۴- سید محمدجواد اشرف منصوری فرزند سید میرزا حسین کد نامزد ۱۲۴۲

۵- حسین انجم شعاع فرزند حسن کد نامزد ۱۲۴۵

۶- همایون بابائی فرزند علی کد نامزد ۱۲۴۷

۷- غلامرضا برومند فر فرزند کریم کد نامزد ۱۲۵۲

۸- سمیه برهانی نژاد راینی فرزند قاسم کد نامزد ۱۲۵۱

۹- سمیه پرورش فرزند حسین کد نامزد ۱۲۵۹

۱۰- محمد رضا پورابراهیمی داورانی فرزند مهدی کد نامزد ۱۲۶۱

۱۱- منصور پورجعفری فرزند احمد کد نامزد ۱۲۶۲

۱۲- امیر حبیب نیای کنفگورابی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۲۶۷

۱۳- حیدرحیدریان فرزند امیدعلی کد نامزد ۱۲۶۹

۱۴- مهدی دهقانی فرزند اکبر کد نامزد ۱۲۷۵

۱۵- ویدا رضوی نعمت اللهی فرزند سید محمود کد نامزد ۱۲۸۲

۱۶- محمود رهرو فرزند حسن کد نامزد ۱۲۸۴

۱۷- محمد مهدی زاهدی فرزند ماشالله کد نامزد ۱۲۸۶

۱۸- حسن زاهدی فر فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۲۸۷

۱۹- فرهاد زندوکیل فرزند میرزا کد نامزد ۱۲۸۹

۲۰- زهره سالاری فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۲۹۴

۲۱- ثریا سلطانی نژاد فرزند جانعلی کد نامزد ۱۲۹۷

۲۲- محمد حسن شفازند فرزند احمد کد نامزد ۱۴۱۷

۲۳- امیر صباغ ملا حسینی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۱۹

۲۴- محمد حسن عرب زاده گورچوئی فرزند علی کد نامزد ۱۴۲۶

۲۵- جواد کمالی فرزند حسین کد نامزد ۱۴۶۸

۲۶- سید علی مدنی کرمانی فرزند سید جلال الدین کد نامزد ۱۴۷۲

۲۷- صدیقه مرادی مهدی آبادی فرزند قنبر کد نامزد ۱۴۷۴

۲۸- مسعود مرتضوی نژاد فرزند عزیز کد نامزد ۱۴۷۵

۲۹- مریم موحدی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۴۷۹

۳۰- علی موحدی نیا فرزند خوب یار کد نامزد ۱۴۸۱

۳۱- سیمه سادات مهدوی فرزند سیدعلی کد نامزد ۱۴۷۸

۳۲- منصور ناطقی زاده رفسنجانی فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۸۶

۳۳- غلامعباس نوذری فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۴۸۷

۳۴- جمشید وکیل زاده انارکی فرزند سلطانعلی کد نامزد ۱۴۹۲

۳۵- رسول یحیی پور فرزند شیرباز کد نامزد ۱۴۹۵

۳۶- روح اله یحیی پور فرزند شیرباز کد نامزد ۱۴۹۶

تبلیغات انتخاباتی از روز ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ آغاز می شود و تا ساعت هشت صبح روز ششم اسفندماه ۱۳۹۴ یعنی تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 3559872

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها