اعلام اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در کرمان و راور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری کرمان، اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کرمان و راور به شرح زیر اعلام شد:
در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن، اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه به شرح زیراعلام می شود؛
۱- مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی فرزند اکبر کد نامزد ۱۲۱۵
۲- مهدی ابراهیمی پور فرزند علی کد نامزد ۱۲۱۴
۳- محمدعلی اسماعیلی فرزند فیض ا... کد نامزد ۱۲۴۱
۴- سید محمدجواد اشرف منصوری فرزند سید میرزا حسین کد نامزد ۱۲۴۲
۵- حسین انجم شعاع فرزند حسن کد نامزد ۱۲۴۵
۶- همایون بابائی فرزند علی کد نامزد ۱۲۴۷
۷- غلامرضا برومند فر فرزند کریم کد نامزد ۱۲۵۲
۸- سمیه برهانی نژاد راینی فرزند قاسم کد نامزد ۱۲۵۱
۹- سمیه پرورش فرزند حسین کد نامزد ۱۲۵۹
۱۰- محمد رضا پورابراهیمی داورانی فرزند مهدی کد نامزد ۱۲۶۱
۱۱- منصور پورجعفری فرزند احمد کد نامزد ۱۲۶۲
۱۲- امیر حبیب نیای کنفگورابی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۲۶۷
۱۳- حیدرحیدریان فرزند امیدعلی کد نامزد ۱۲۶۹
۱۴- مهدی دهقانی فرزند اکبر کد نامزد ۱۲۷۵
۱۵- ویدا رضوی نعمت اللهی فرزند سید محمود کد نامزد ۱۲۸۲
۱۶- محمود رهرو فرزند حسن کد نامزد ۱۲۸۴
۱۷- محمد مهدی زاهدی فرزند ماشالله کد نامزد ۱۲۸۶
۱۸- حسن زاهدی فر فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۲۸۷
۱۹- فرهاد زندوکیل فرزند میرزا کد نامزد ۱۲۸۹
۲۰- زهره سالاری فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۲۹۴
۲۱- ثریا سلطانی نژاد فرزند جانعلی کد نامزد ۱۲۹۷
۲۲- محمد حسن شفازند فرزند احمد کد نامزد ۱۴۱۷
۲۳- امیر صباغ ملا حسینی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۱۹
۲۴- محمد حسن عرب زاده گورچوئی فرزند علی کد نامزد ۱۴۲۶
۲۵- جواد کمالی فرزند حسین کد نامزد ۱۴۶۸
۲۶- سید علی مدنی کرمانی فرزند سید جلال الدین کد نامزد ۱۴۷۲
۲۷- صدیقه مرادی مهدی آبادی فرزند قنبر کد نامزد ۱۴۷۴
۲۸- مسعود مرتضوی نژاد فرزند عزیز کد نامزد ۱۴۷۵
۲۹- مریم موحدی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۴۷۹
۳۰- علی موحدی نیا فرزند خوب یار کد نامزد ۱۴۸۱
۳۱- سیمه سادات مهدوی فرزند سیدعلی کد نامزد ۱۴۷۸
۳۲- منصور ناطقی زاده رفسنجانی فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۸۶
۳۳- غلامعباس نوذری فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۴۸۷
۳۴- جمشید وکیل زاده انارکی فرزند سلطانعلی کد نامزد ۱۴۹۲
۳۵- رسول یحیی پور فرزند شیرباز کد نامزد ۱۴۹۵
۳۶- روح اله یحیی پور فرزند شیرباز کد نامزد ۱۴۹۶
تبلیغات انتخاباتی از روز ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ آغاز می شود و تا ساعت هشت صبح روز ششم اسفندماه ۱۳۹۴ یعنی تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
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