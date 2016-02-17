به گزارش خبرنگار مهر، زهرا جانجانی امروز چهارشنبه در نشستی که با عنوان تعامل مدیریتی و مسئولین، فعالان حاکمیتی و مردمی در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی باید برنامه‌ای راهبردی به در نظر گرفتن چشم اندازهای بلندمدت و طولانی مدت در راستای کار فرهنگی و دینی داشته باشد.

وی بر ضرورت بصیرت افزایی در مقابل هجمه فرهنگی دشمن تاکید کرد و افزود: دشمن از سال‌ها پیش برای تسخیر اذهان و قلوب جوانان ما نقشه کشیده و باید بیش از هر زمان دیگری مراقب نفوذ فرهنگی دشمن باشیم.

جانجانی با انتقادات از رویه کارهای فرهنگی در استان کرمانشاه بیان کرد: متاسفانه فعالان فرهنگی در استان مطالبه‌گر نیستند در صورتیکه مطالبه‌گری باید مد نظر آن‌ها باشد و در برنامه‌های تلویزیونی نیز کار فرهنگی اثرگذار و شاخص مشاهده نمی‌شود.

مدرس حوزه و دانشگاه از ایام فاطمیه به عنوان سرمایه‌ای عظیم برای نظام یاد کرد و افزود: جلسات عزاداری ما بیشتر مداح محور شده و از مسئله محوری و حضور روحانیت در جلسات خانگی کاسته شده است.

وی وجود مقام معظم رهبری و تیزبینی و درایت ایشان در دشمن شناسی را مایه مباهات و افتخار نظام عنوان کرد و گفت: هر استان و هر منطقه و شهر و روستا ویژگی‌ها و آداب و رسوم خاص خود را دارد و باید با در نظر گرفتن این مسئله کار فرهنگی و دینی و مذهبی انجام شود.