شهرهای کوچک کمبود جراح فک و صورت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد بیات در حاشیه برگزاری چهاردهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران و ششمین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس در هتل المپیک تهران، افزود: کمتر از ۵ سال گذشته حدود ۲۰۰ جراح فک و صورت در کشور داشتیم و با کمبود جراح در این حوزه روبرو بودیم تا جایی که بسیاری از مراکز استان فاقد جراح فک و صورت بودند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۳۵۰ جراح فک و صورت در کشور مشغول به فعالیت و بیش از ۱۰۰ جراح دیگر نیز در حال آموزش هستند، خاطر نشان ساخت: برطرف شدن کمبود جراحان فک و صورت به دلیل افزایش تعداد جراحان از یک سو و از سوی دیگر توزیع مناسب جراحان از سوی وزارت بهداشت برای تمام استان ها طی سال های اخیر بوده است.

بیات ادامه داد: با این وجود هنوز هم در شهرهای کوچک تر و پرجمعیت تر با کمبود جراح فک و صورت روبرو هستیم که با توجه به آمار بالای تصادفات در کشور این مسئله هنوز جزو مشکلات این قبیل شهرهاست.

وی تصریح کرد: سالانه ۳۰ جراح به تعداد جراحان فک و صورت کشور افزوده می شود، اما برای حل این معضل نباید تنها به فکر افزایش تعداد جراحان باشیم بلکه می بایست، تعداد تصادفات و حوادث را کاهش داد.

رئیس انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران گفت: رویکرد رشته جراحی فک و صورت در ابتدا بیشتر در زمینه درمان شکستگی ها بود، اما امروزه بازسازی ناهنجاری های رشدی-تکاملی، بازسازی ناحیه فک و صورت پس از تصادفات، ناهنجاری های مادرزادی و سرطان های ناحیه فک و صورت، برخی جراحی های زیبایی، ایمپلنت های دندانی، عفونت های ناحیه فک و صورت و جراحی های پیشرفته غیر تهاجمی را شامل می شود.

وی اضافه کرد: امروزه جراحی به کمک کامپیوتر، ربوت، "نویگیشن" و انواع و اقسام جراحی های "میکرو وسکولار"، جراحی های کمتر تهاجمی و... وارد عرصه رشته جراحی فک و صورت شده که به توسعه و گسترش این رشته کمک شایانی کرده است.

بیات یادآور شد: خوشبختانه کشور ما از نظر علمی از وضعیت مناسبی در این حوزه برخوردار بوده و به غیر از جراحی پیوند صورت که مقدمات آن در کشور فراهم شده، تمام اعمال پیشرفته جراحی صورت در ایران انجام شده است.

وی ادامه داد: از نظر امکانات جراحی فک و صورت در کشور در سطح تجهیزات معمولی از امکانات نسبتا مناسبی برخورداریم، اما در حوزه جراحی های به کمک نویگیتور و تجهیزات پیشرفته که منجر به اعمال جراحی با کیفیت بهتر و آسیب کمتر به بیمار می شود، اگر چه اقدامات ارزشمندی شروع شده تا جایی که هم اینک جراحی های ایمپلنت به کمک کامپیوتر در کشور انجام می شود، اما با کمبود برخی امکانات مواجه هستیم که با ورود بعضی از تجهیزات جدید به کشور می توان بر این چالش غلبه کرد.

رئیس انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران تصریح کرد: در چهاردهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران جدیدترین دستاوردها در این حوزه به متخصصان داخل و خارج کشور ارایه می شود.

چهاردهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران و ششمین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس امروز جمعه ۳۰ بهمن ماه به کار خود پایان می دهد.