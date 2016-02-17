نشست اضطراری دولت ترکیه/ واکنش آمریکا به انفجارهای آنکارا

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از افزایش تلفات حمله با خودروی بمب گذاری شده به ۲۸ کشته و ۶۱ زخمی خبرداد. بر اساس این گزارش انفجار در نزدیکی پادگانی نظامی اتفاق افتاد و خودرو ون حامل نظامیان ترکیه بر اثر انفجار بمب در آتش سوخت.

هنوز مشخص نیست علت این انفجار چه بوده است اما تصاویر آمبولانس های بسیاری را نشان می دهد که دارند وارد محل انفجار می شوند.

احمد داود اوغلو نخست‌وزیر ترکیه نیز در پی این انفجار که در اطراف مراکز نظامی آنکارا به‌وقوع پیوست، سفر خود به بلژیک را لغو کرد.

رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری این کشور نشست امنیتی فوق ‌العاده‌ای برگزار خواهد کرد. وی که سفرش به باکو را لغو کرده، حملات تروریستی در ترکیه را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اولین واکنش رسمی به انفجار تروریستی امشب آنکارا، به بازماندگان کشته‌های این حادثه و مجروحان تسلیت گفت و از مردم آمریکا خواست که از سفر به منطقه خودداری کنند.

مارک تونر در واکنش به این حادثه به بازماندگان و مجروحان این حادثه تسلیت گفت.

سخنگو پس از تسلیت گفتن به ملت ترکیه، به ملت خود پرداخت و گفت که سفارتخانه آمریکا در حال بررسی موضوع است تا صدمه دیدن یا ندیدن اتباع آمریکایی در این حادثه، مشخص شود.