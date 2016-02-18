تولید و پخش ۵۰۰۰ دقیقه برنامه انتخاباتی در شبکه کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم امان اللهی چهارشنبه شب در نشست هم اندیشی فعالان سیاسی و دانشگاهیان که با موضوع سلامت و امنیت انتخابات زمینه ساز مشارکت حداکثری در دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، گفت: همگان به این مهم واقف اند که رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب تاثیربسزایی در فرهنگ سازی و افکار عمومی دارند.

وی با بیان اینکه صداوسیما تاثیرگذارترین و فراگیرترین رسانه است، عنوان کرد: در برهه های حساسی هم چون انتخابات فعالیت های صداوسیما مضاعف تر می شود.

وی اظهارداشت: صداوسیمای مرکز کردستان از حدود چهار ماه گذشته برنامه های مربوط به انتخابات را در چند مرحله شامل تبیین، ترشیح و تبلیغ و آرام بخشی بعد از اتمام رای گیری، آغاز کرده است.

مدیرکل صداوسیمای مرکز کردستان ادامه داد: تاکنون ۵ هزار دقیقه برنامه در صدا وسیمای مرکز استان در ارتباط با انتخابات تولید و پخش شده است.

امان اللهی بیان کرد: معیار و ملاک ما در تولید و پخش برنامه های مختلف به ویژه در ارتباط با انتخابات بیان ارزش های انقلاب واسلام است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان کردستان هم در این نشست گفت: بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ نفر نیروی انتظامی و نظامی برای کار حفاظت از شعبه های اخذ رای در هفتم اسفند بکارگیری می شوند.

جعفر آژنگ با بیان اینکه بخش زیادی از نیروهای مذکورتوسط بسیج و سپاه تامین می شود، عنوان کرد: آموزش های لازم به تمامی افراد پای صندوق های اخذ رای داده شده است.

وی بیان کرد: در ارتباط با فضای مجازی هم به صورت شبانه روز اقدامات و مطالب منتشر شده مورد رصد قرار می گیرد.

معاون فرهنگی دادگستری کردستان هم در این نشست با اشاره به تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی در استان گفت: تشکیل این ستاد در کل شهرستان های استان، احصای جرائم انتخاباتی و اختصاص دو شعبه ویژه و ۱۰ حوزه قضایی در شهرستان ها برای رسیدگی خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی از جمله مصوبات ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در استان است.

عبدالله دهقان عنوان کرد: هماهنگی های لازم با پلیس و شهرداری به منظور ممانعت از تبلیغات زودهنگام صورت گرفته شده است.

وی بیان کرد: از دانشگاه های استان هم خواسته شده که مراقب سوء استفاده داوطلبان و طرفداران آنها فضای دانشگاه باشند.

وی با اعلام اینکه تاکنون هیچ تخلف و جرم انتخاباتی در دادگستری استان گزارش نشده است، اظهارداشت: امیدواریم تا پایان انتخابات در استان شاهد استمرار این روند باشیم.