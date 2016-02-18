افراد مبتلا به شیزوفرنی بیشتر مرتکب خودکشی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، طبق مطالعه محققان دانشگاه تورنتو، شیوع تلاش به خودکشی در بین افراد مبتلا به شیزوفرنی ۳۹.۲ درصد است در حالیکه این رقم در بین افراد بدون این اختلال ۲.۸ درصد است.

در این مطالعه، محققان نمونه ایی متشکل از ۲۱,۷۴۴ نفر را که ۱۰۱ نفر آنها مبتلا به شیزوفرنی بودند را مورد بررسی قرار دادند.

«بیلی هالیستر»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «وقتی که ما فقط بر ۱۰۱ فرد مبتلا به شیزوفرنی تمرکز نمودیم، دریافتیم زنان و افراد دارای سابقه مصرف مواد مخدر یا الکل یا افراد مبتلا به اختلال افسردگی حاد بیشتر تمایل به ارتکاب خودکشی داشتند.»

طبق این مطالعه، از هر ۵ فرد مبتلا به شیزوفرنی ۲ نفر دست به خودکشی می زنند.