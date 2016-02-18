رقابت ۴۴۹ کاندیدا در اصفهان تا انصراف نامزدهای اصولگرا برای وحدت

خبرگزاری مهر، گروه استانها – فاطمه کازرونی: نرم نرمک فصل دیگری از خودنمایی ملت ایران درصحنه دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی درراه است؛ گویی بهار، از دل انگشتهای جوهری مردم ایران این بار در سرمای کمرنگ اسفندماه سربرخواهد افراشت و برگ دیگری بر شاخه سی و هفتمین بهار انقلاب از سرانگشتان جوهری غیور مردان و شیر زنان ایرانی سبز خواهد شد؛ آری فصلی نو از سرافرازی و سربلندی درراه است.
هفتهای به روز سرنوشتساز هفتم اسفندماه مانده است اما فعالیتهای انتخاباتی در گوشه و کنار شهرمان از ماهها پیش بهخوبی محسوس است؛ از تدارک و کاندیدها برای روز آغاز تبلیغات تا گفتوگوهای صمیمی و رایزنیهای مردمی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در کوی و برزن، تاکسی، اتوبوس و محل کار، رایزنیهایی که این روزها بخش جداییناپذیر از گردهماییهای خانوادگی نیز هست.
شاید بتوان اولین خبر انتخاباتی مهم اصفهان را اعلام رسمی تشکیل مجمع اصولگرایان دانست که بهمنظور اتحاد و همگرایی بیشتر میان اصولگرایان در انتخاب و معرفی کاندیدهای اصلح از چندین ماه پیش تشکیلشده است و پسازآن بود که احزاب و ائتلافهای دیگر یکییکی اعلام وجود کردهاند.
گسترش حال و هوای انتخاباتی در سرتاسر استان
حال و هوای انتخاباتی در اصفهان در تمام بخشهای استان اصفهان جریان دارد و مسئولان استانی در نشستهای مختلف خود در سرتاسر استان بخشی از صحبتهای خود را به انتخابات اختصاص دادهاند.
۱۴ نفر برای رقابت در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از استان اصفهان شرکت خواهند کردحجتالاسلام میردامادی امامجمعه موقت اصفهان با تأکید بر ضرورت توجه مردم به سابقه تهیهکنندگان لیست انتخاباتی تأکید کرد و گفت: مردم باید با هوشیاری این فهرستها را بررسی کنند.
وی با برشمردن ویژگیهای کاندیداهای اصلح ابراز داشت: افراد معتقد بهنظام جمهوری اسلامی ایران و مدافعان ولایتفقیه از اصلحان انتخابات هستند.
میردامادی تصریح کرد: تأکید مقام معظم رهبری به حضور در انتخاباتی پرشکوه برای حفظ آبروی نظام اسلامی در مقابل دشمنان و عمل به وظیفه دینی است که باید با حضور در انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی دشمنان را ناامید کنیم.
وی گفت: دینداری و اهتمام برای رفع مشکلات مردم باید از شاخصههای موردنظر مردم بهمنظور انتخاب فردی اصلح از میان نامزدهای انتخاباتی باشد؛ مردم به افرادی رأی دهند که امتحان خود را در انقلاب و سالهای بعدازآن پس دادهاند و پیرو راه رهبری هستند.
از سویی همین چند روز پیش آمار نهایی کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری در استان اصفهان اعلام شد و بر اساس این آمار ۱۴ نفر برای رقابت در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از استان اصفهان شرکت خواهند کرد.
بر این اساس آقایان حمید الهی دوست، عبدالامیر خطاط، حسن آقا شریعتی نیاسر، سید یوسف طباطبایینژاد، عبدالمحمود عبداللهی، محمد علوی، سید محمدعلی فقیهی، محسن فقیهی سرشکی، عبدالرسول قاسمی کجائی، اصغر متین پور، منصور مظاهری، مرتضی مقتدایی، سید ابوالحسن مهدوی، عبدالنبی نمازی برای این انتخابات معرفی شدند.
۱۰ هزار نفر امنیت انتخابات استان اصفهان را تأمین میکنند
تأمین امنیت انتخابات در استانهای مختلف کشور همواره از نکات مدنظر مسئولان در برگزاری انتخابات است و بر این اساس استاندار اصفهان روز گذشته دراینارتباط اعلام داشت که ۱۰ هزار نفر امنیت انتخابات استان اصفهان را تأمین میکنند.
۲۰ صندلی در مجلس شورای اسلامی به اصفهانیها تعلق خواهد گرفت اما حدود ۲۰ برابر این ظرفیت یعنی ۴۴۹ نفر برای پر کردن این کرسیها با یکدیگر به رقابت میپردازند
وی به شرایط تبلیغات کاندیداها اشاره کرد و گفت: کاندیداها حق نصب تبلیغات بر روی بسیاری از اماکن را ندارند و ازاینرو باید فضای مناسبی برای این امر اختصاص داده شود.
سه میلیون و ۵۰۰ هزار اصفهانی واجد شرایط رأی دادن هستند
بنا به گفته استاندار اصفهان در حال حاضر جمعیت استان اصفهان به پنج میلیون نفر نزدیک شده است و در این انتخابات سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و از این میان ۲۰۲ هزار نفر نیز در استان اصفهان رأی اولی هستند.
۴۴۹ کاندیداهای مجلس از استان اصفهان برای تصدی ۲۰ صندلی
۲۰ صندلی در مجلس شورای اسلامی به اصفهانیها تعلق خواهد گرفت اما حدود ۲۰ برابر این ظرفیت یعنی ۴۴۹ نفر برای پر کردن این کرسیها با یکدیگر به رقابت میپردازند.
اما تعداد کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری از استان ۱۴ نفر است و بر این اساس در حال حاضر در استان اصفهان برای پنج صندلی مجلس خبرگان رهبری ۲.۵ نفر وجود دارد.
تخلفات انتخاباتی زیر ذرهبین پلیس فتای استان
تخلفات انتخاباتی از نکات مهمی است که بحث درباره آن با داغ شدن تنور انتخابات گرم میشود اما به گفته رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس اصفهان پلیس با دقت این مسئله را مدنظر دارد.
به گفته شهریاری برابر ماده ۱۸ قانون جرائم رایانهای، هرکس بهقصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی در فضای مجازی اخبار خلاف واقع منتشر کند مجرم محسوب میشود.
وی افزود: تخلفات انتخاباتی زیر ذرهبین پلیس فتای استان قرار دارد و تمامی فعالیتهای کاندیداها و هواداران آنها در فضای مجازی رصد میشود.
آماری جالب از مشارکت مردم شرق اصفهان در انتخابات سالهای گذشته
میانگین مشارکت مردم شرق اصفهان در دوره قبلی انتخابات بالای ۹۰ درصد بوده که نشانگر بصیرت و آگاهی بالای مردم شهرستان اصفهان است؛ این گفته فرماندار اصفهان در جلسه شورای اسلامی شهرستان اصفهان است. به گفته وی، اصفهان بر اساس تقسیمبندیهای معاونت امنیتی وزارت کشور در وضعیت سفید قرار دارد و با بهترین شرایط در حال اجرای مقدمات برگزاری انتخابات است.
نظر شما