«همیاران انقلاب» مختص انتخابات نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قدوسی‌فر چهارشنبه شب در همایش سراسری همیاران انقلاب اسلامی که در سالن اجتماعات اداره‌کل تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد، اظهار کرد: جمعیت همیاران انقلاب یک جریان سیاسی، حزبی و گروهی فصلی و مختص انتخابات نیست بلکه برای حمایت از انقلاب شکل گرفته است و به صورت مستمر فعالیت می‌کند.

وی افزود: آوازه انقلاب اسلامی روز به روز بیشتر در عرصه‌های علم، فناوری، تعالی و تکامل در جهان طنین‌انداز می‌شود.

دبیر همیاران انقلاب اسلامی استان قزوین ادامه داد: انقلاب ما روزهای سخت و تنهایی و مظلومیت را در دفاع مقدس پشت سر گذاشت؛ روزهایی که در آن برای تأمین پوشاک، خوراک، سلاح و تجهیزات اولیه مشکل داشت امل اکنون به جایی رسیده است که موشک‌های بالستیک، قایق پرنده و سلاح‌های پیشرفته می‌سازد.

قدوسی‌فر تصریح کرد: روزگاری شاه ایران به اندازه یک سفیر در کشورهای دیگر مقبولیت نداشت اما اکنون انقلاب اسلامی توانسته است ۶ قدرت بزرگ دنیا را در یک سوی میز مذاکره بنشاند و خود در سوی دیگر بنشیند.

دبیر همیاران انقلاب اسلامی استان قزوین با اشاره به اینکه شبیخون فرهنگی، حزبی‌گرایی، باندبازی و رابطه به جای ضابطه انقلاب را تهدید می کند، تصریح کرد: از همین رو همیاران انقلاب اسلامی تشکیل شد زیرا بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی باید جریانی تا کف جامعه‌، مسجد و محله وجود داشته باشد تا هدف انقلاب، اسلام، امام و شهدا را نهادینه کند و فعالیت‌ها محدود به ثبت در سربرگ و بنر نشود.

حجت‌الاسلام نظری، معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی قزوین نیز در این برنامه اظهار کرد: برخی قصد دارند در این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلسی تشکیل دهند که تجمل‌گرایی، اشرافیت، سست‌عنصر بودن، ناتوانی و مرعوب دشمن بودن حاصل آن باشد.

نظری اضافه کرد: حفظ انقلاب اسلامی خواسته امام خمینی(ره) و وظیفه همه ماست و باید تا حد امکان نسبت به بصیرت‌افزایی و ارتقای آگاهی مخاطبان تلاش کنیم.

وی خاطرنشان کرد: لازم است به عنوان همیاران انقلاب از اصل نظام صیانت کنیم که راه آن، پیروی از ولی فقیه و انتخاب افرادی است که مرعوب دشمن نشوند و راه‌های نفوذ دشمن را ببندند.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی قزوین بیان کرد: وجود این انقلاب و دستاوردهای آن را مدیون امام راحل(ره) و شهدای گرانقدر هستیم و باید به عنوان وارثان نظام، به خوبی از آن حفاظت کتیم تا میراث‌داران خوبی باشیم.

دولت اعتقادی به جلوگیری از قاچاق ندارد

عباس درویشوند توانگر قائم‌مقام خبرگزاری تسنیم نیز در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر ۳۵ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور داریم؛ اما دولت اعتقادی به جلوگیری از آن ندارد و به آیین‌نامه‌های موجود در این زمینه توجهی نمی‌کند.

وی افزود: ۳۰ ماه از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می‌گذرد و در وضعیت اقتصادی خوبی قرار نداریم که انتظار می‌رود دولت به شعارهای انتخاباتی خود عمل کتد.

قائم‌مقام خبرگزاری تسنیم ادامه داد: بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران ۳ میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد که رقم غیررسمی آن به ۶ میلیون نفر نیز می‌رسد.

توانگر تصریح کرد: در دولت فعلی روند بیکاری و تعطیلی واحدهای صنعتی نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش نیز یافته است که نمونه آن تعطیلی کارخانه‌ها در کشور از جمله قزوین است.

وی بیان کرد: دولت وعده داده بود که پس از برجام تمام مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها رفع می‌شود اما این امر تحقق نیافت.

توانگر خاطرنشان کرد: در گذشته مبلغ پول‌های بلوکه شده ایران طبق سخنان هاشمی رفسنجانی ۱۱ میلیارد دلار بود که با آمار فعلی، ارزش آن به ۴۶ میلیارد دلار می‌رسد امادر حال حاضر تنها ۱.۷ میلیارد دلار به ایران برگردانده شده است.

وی در خصوص مشکلات اقتصادی کشور بیان کرد: پول در کشور وجود دارد اما مسئولان امر باید آن را در مسیر درست هدایت و مدیریت کنند.

قائم‌مقام خبرگزاری تسنیم عنوان کرد: در دو سال اخیر نقدینگی از ۹۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته که معادل کل نقدینگی پس از انقلاب است؛ در حالی که کاهش نقدینگی از شعارهای انتخاباتی دولت یازدهم بود.

توانگر اضافه کرد: ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت واحدهای تولیدی کشور خالی است و این در شرایطی اتفاق می‌افتد که طبق وعده‌ها بنا بود هم سانتریفیوژها و هم چرخ صنعت همزمان بچرخد.

وی عنوان کرد: تا پیش از اجرای برجام دولت مدعی بود که هر روز تأخیر در اجرای آن معادل ۴۵۰ میلیون دلار خسارت به کشور وارد می‌کند اما اکنون با اجرای برجام کسی سراغی از مبالغ یاد شده نمی‌دهد.

قائم‌مقام خبرگزاری تسنیم با اشاره به روند رو به رشد واردات به کشور بیان کرد: واردات کالا از چین در دو سال گذشته معادل کل واردات محصولات چینی در سال‌های پیش و پس از انقلاب بوده است.

توانگر با تأکید بر اینکه نباید تمام مسائل اقتصادی را به برجام ارتباط داد، عنوان کرد: در حال حاضر با وجود اجرای برجام هر کشوری با ایران مبادله دلاری در هر نقطه جهان انجام دهد، آمریکا با آن برخورد می‌کند.

وی به رشد هزینه‌های دولت از ۱۹ درصد طی سال‌های ۸۶ تا ۹۱ به ۲۸ درصد در دو سال اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته ۱۲ میلیارد دلار واردات از چین داشته‌ایم که در کل مدت دولت‌های نهم و دهم این رقم ۸ میلیارد دلار بوده است.

قائم‌مقام خبرگزاری تسنیم با اشاره به حذف یارانه بخشی از جامعه اضافه کرد: تاکنون یارانه ۳ میلیون نفر قطع شده که تا پایان سال باید تعداد آن‌ها به ۶ میلیون نفر برسد و سال آینده نیز بنا بر اعلام دولت، یارانه ۱۵ میلیون نفر قطع می‌شود.

توانگر تصریح کرد: چنانچه افرادی مطیع محض دولت وارد مجلس شورای اسلامی شوند، قادر به بررسی و نقد کارهای دولت نیستند و باید افرادی انتخاب شوند که بتوانند به نقد صریح و سازنده بپردازند.