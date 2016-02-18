نگاه خیره مردم کرمان به پروژه آزادی/ شهر تاریخی در مسیر تحول

خبرگزاری مهر – گروه استانها: هماکنون شهر کرمان به کارگاهی بزرگ برای اجرای طرحهای عمرانی تبدیلشده است، چیزی که مردم این شهر کمتر به آن عادت دارند.
عقبماندگی شهر کرمان درزمینهٔ مبلمان و عمران شهری امری مشهود و غیرقابلانکار است بهطوریکه بسیاری از زیرساختهای شهری این کلانشهر سالها قدمت دارد و تحول و بهروزرسانی این طرحها از اهمیت فوقالعاده برای سیر توسعهای شهر کرمان برخوردار است.
در همین راستا شهرداری کرمان با تعریف پروژههای متعدد و با همکاری استانداری و بهکارگیری توان قرارگاه خاتمالانبیا قصد دارد این شهر را متحول کند.
کلیدی که در قفل زنگ زده شهر می چرخد
این روزها در اکثر خیابانهای شهر کرمان پروژه های عمرانی در حال اجرا است، احداث پلهای غیر همسطح، تعریض خیابانها، احداث بوستانها، اجرای تله کابین، متروی شهری، جذب سرمایه برای احداث مراکز تجاری و تفریحی بزرگ و... باهدف تحول در ساختار قدیمی شهر، نشاندهنده کلیدی است که در قفل عمران شهری کهنه شهر کرمان چرخیده است.
این وضعیت هرچند موجب تغییرهای متعدد در مسیرهای رفت و آمد شهری شده است اما جراحی شهر کرمان، بدون شک در مقطعی دردهایی را نیز دارد که مردم این شهر با صبوری باید از کنارشان بگذرند تا در آینده نزدیک یکی از توسعهیافتهترین شهرهای تاریخی کشور در کرمان دیده شود.
میدان آزادی بزرگترین و پر رفتوآمد ترین میدان کرمان درزمینهٔ حملونقل شهری است، بهطوریکه قبل از اجرای طرح عمرانی، ۶۰ درصد از بار حملونقل کرمان را به دوش میکشید اما طراحی قدیمی و افزایش ترافیک در کرمان اجرای طرح جدید در این منطقه را ضروری کرد.
درنهایت یکی از بزرگترین طرحهای عمرانی جنوب شرق کشور در میدان آزادی کرمان کلید خورد؛ طرحی که اجرای آن دو سال طول خواهد کشید. همزمان با این طرح چندین معبر غیر همسطح در مناطق دیگر شهر نیز در حال اجرا است که شهر کرمان را به کارگاهی بزرگ تبدیل کردهاند.
نگاه خیره مردم کرمان به تابلوی روزشمار این طرح است، تا شاهد نخستین گامهای توسعهای در شهری باشند که سالها از توسعه عقبمانده استو حالا نگاه خیره مردم کرمان به تابلوی روزشمار این طرح است، تا شاهد نخستین گامهای توسعهای در شهری باشند که سالها از توسعه عقبمانده است.
یکی از افرادی که بار سنگین اجرای این طرحها بر شانه وی قرارگرفته است، شهردار کرمان است، علی بابایی در قبال پرسشهای متعدد مردم در خصوص میزان پیشرفت این پروژه به خبرنگار مهر میگوید: اجرای طرح مطابق با برنامه زمانبندیشده پیش میرود.
وی پروژه آزادی را یکی از بزرگترین پروژههای عمرانی کشور میداند و میگوید: اجرای این پروژه به زیرساختهای متعددی نیاز دارد و باید بسیاری از تأسیسات زیر بنایی جابجا و زمینه لازم برای حفاریها فراهم شود.
پروژه های عمرانی کرمان با نظارت جدی دنبال می شوند
وی میزان پیشرفت این طرح را بیش از ۲۰ درصد اعلام کرده و خواستار همکاری مردم برای اجرای این طرح شد و ادامه میدهد: اجرای چنین طرحهای عمرانی در قلب شهر مشخصاً محدودیتهای ترافیکی را هم به دنبال دارد که خوشبختانه مردم نیز با درایت و دوراندیشی این محدودیتهای ترافیکی را پذیرفتهاند و بهزودی شاهد نتیجه این صبوریها هم خواهیم بود.
شهردار کرمان از نظارت جدی بر اجرای این پروژه خبر داد و افزود: کار مطابق برنامه زمانبندیشده ادامه دارد و بهخوبی پیش میرود.
خاک برداری گسترده ادامه دارد
بابایی ادامه داد: تاکنون هفت هزار مترمکعب خاک از این میدان برداشتشده است و این کار تا عمق هفت متری زمین ادامه دارد و این حجم کار سنگین با جدیت دنبال خواهد شد.
وی گفت: یکی از مهمترین اقدامات رفع مشکل معارضان این میدان بود و هماکنون این مشکل برطرف شده اما در بخش فیبر نوری کارهایی مانده که در حال انجام است.
شهردار کرمان افزود: کار شمع گذاری در مسیرهای بهمنیار و استقلال در حال انجام است بهطوریکه شمع گذاری این خیابان ۸۷ درصد پیشرفت داشته است اما این کار در مسیر بلوار جمهوری و استقلال کاملاً انجامشده است.
وی سختترین مسیر شمع گذاری در این منطقه را در خیابان بهمنیار دانست و علت آن را عمق ۴۲ متری کار اعلام کرد.
بابایی تأکید کرد: کار باکیفیت و زمانبندی مناسب در حال انجام است و بهخوبی پیش میرود.
سؤالات و انتظارهای بیشمار مردم کرمان در اجرای این طرح موجب شده طرح میدان آزادی و پروژههای کلیدی عمران شهری کرمان بیش از گذشته برای مجموعه استانداری کرمان نیز دارای حساسیت شود
سؤالات و انتظارهای بیشمار مردم کرمان در اجرای این طرح موجب شده طرح میدان آزادی و پروژههای کلیدی عمران شهری کرمان بیش از گذشته برای مجموعه استانداری کرمان نیز دارای حساسیت شود بهطوریکه استاندار کرمان نیز تاکنون بارها از روند اجرای این طرحها بازدید کرده است.
وی در خصوص این پروژه ها در گفتگو با مهر اظهار داشت: برای اجرای این پروژهها از پیمانکاری استفادهشده است که توان بالا و تجربه لازم برای اجرای طرحهای بزرگ عمرانی را داشته باشد و همکاری لازم از سوی شهرداری و استانداری نیز از پیمانکار میشود.
علیرضا رزم حسینی خواستار افزایش نوبتهای کاری در راستای تسریع و پیشرفت فیزیکی کار شد و ادامه داد: به هر صورت برای تغییر در شهر کرمان نیاز به زمان و اجرای طرحهای متعدد داریم و مردم نیز باید همکاری لازم را داشته باشند.
لزوم همکاری در رفع معارضات و تملک اراضی
در این میان مدیر پروژههای قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا در کرمان از وضعیت اجرای طرح زیرگذرهای میدان آزادی ابراز رضایت دارد و میگوید که کار دقیقاً مطابق برنامه در حال انجام است و در این مدت هیچگاه متوقف نشده و روبهجلو حرکت کردهایم.
موسی نجفی، میزان پیشرفت اجرای این پروژه را ازنظر فیزیکی بالای ۲۳ درصد میداند و میگوید: به مردم اطمینان میدهیم که طرح در زمان مقرر به پایان برسد.
وی تصریح کرد که کار در این پروژه شبانهروزی است و عملاً در هیچ ساعتی از شبانهروز کار در این پروژه تعطیل نمیشود.
نجفی افزود: شبها کار خاکبرداری انجام میشود و روزها تخلیه صورت میگیرد و کار شمع گذاریها و رفع معارضات هم در حال انجام است.
آب مورد نیاز برای تولید بتن تامین شود
وی به توسعه کار در خیابان استقلال اشاره کرد و افزود: امید داریم طی دو ماه آینده مسیر استقلال بازگشایی شود زیرا کار شمع گذاری و حفاریها در این بخش از پروژه بهخوبی پیش رفته است.
وی در خصوص اقدامات در محور خیابان بهمنیار نیز گفت: کار در این بخش به دلیل عمق کار و وجود برخی معارضان سخت است و باید همکاری لازم برای رفع مشکلات انجام شود.
مدیر پروژههای قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا در کرمان ادامه داد: کارگاههای ما در خارج از شهر کرمان برای تولید بتن و تولید شمعها فعال است و با برخی از مشکلات ازجمله تأمین آب برای تولید بتن مواجه هستیم و در برخی طرحها کار به دلیل رفعه نشدن مشکل معارضان و تملک نیاز به توجه بیشتر مسئولان دارد.
باوجود تمام مشکلات موجود اما شهر کرمان به سمت شهری توسعهیافته در جنوب شرق کشور پیش میرود و همکاری مردم و مسئولان اجرایی میتواند بسیاری از قفلها را باز کند و موانع موجود را از مسیر اجرای پروژهها بردارد.
وجود پتانسیلهای تاریخی بالقوه در شهر کرمان در کنار توسعه شهری میتواند از این کلانشهر یکی از زیباترین شهرهای توریستی کشور را بسازند که در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارد.
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