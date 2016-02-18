دوازده برد و چهار باخت پینگ پنگ بازان ایران برای صعود

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز بین المللی قطر با حضور ۳۴ تیم از کشورهای اسلونی، تایلند، هند، استرالیا، لیبی، الجزایر، لهستان، تونس، مراکش و کشورهای حوزه خلیج فارس در دو بخش دختران و پسران رده های سنی نوجوانان و جوانان از روز گذشته در دوحه آغاز شد.

در روز نخست این رقابت ها نمایندگان ایران در هر دو رده سنی به مصاف حریفان خود رفتند که طی آن موفق به کسب ۱۴ پیروزی همراه با متحمل شدن ۴ شکست شدند ضمن اینکه در جریان دیدارهای روز نخست تیم های نوجوانان دختر و پسر ایران و تیم جوانان پسر کشورمان به مرحله دوم صعود کردند ضمن اینکه دیدارهای مقدماتی تیم جوانان دختر همچنان ادامه دارد

نتایج کلی نمایندگان ایران در روز نخست مسابقات تنیس روی میز بین المللی قطر به شرح زیر است:

جوانان پسر

* تیم مشترک ایران و هند صفر ـ تیم مشترک قطر و اسلونی ۳

* تیم مشترک ایران و هند ۳ ـ فلسطین صفر

* ایران (الف) ۳ ـ عربستان صفر

* ایران (الف) ۳ ـ لیبی صفر

* ایران (الف) یک ـ تایلند ۳

جوانان دختر

* ایران ۳ ـ تونس صفر

* ایران ۳ ـ الجزایر (الف) ۲

نوجوانان پسر

* ایران (الف) ۳ ـ لیبی صفر

* ایران (ب) ۳ ـ تونس یک

* ایران (الف) ۳ ـ قطر (ب) صفر

* ایران (ب) ۳ ـ عربستان (ب) صفر

نوجوانان دختر

* ایران (الف) ۳ ـ قطر (ب) صفر

* ایران و مراکش ۳ ـ قطر (الف) یک

* ایران و مراکش ۲ ـ لبنان ۳

* ایران (الف) ۳ ـ الجزایر صفر

* ایران و مراکش ۲ ـ تونس ۳

به گزارش مهر، سه تیم جوانان پسر و نوجوانان پسر و دختر ایران امروز پنجشنبه در مرحله دوم مسابقات بین المللی قطر به مصاف حریفان خود می روند. برنامه این دیدارها شرح زیر است:

جوانان پسر

* ایران -تیم مشترک بحرین و اردن

*تیم مشترک بشیری از ایران و هند - تیم مشترک هند و تایلند

نوجوانان پسر

*ایران (ب) - قطر (ب)

​- در این رده سنی تیم ایران (الف) با قرعه استراحت روبرو است.

نوجوانان دختر

* ایران - لبنان

به گزارش مهر، امروز همچنین تیم جوانان دختر ایران دو دیدار باقی مانده خود در مرحله مقدماتی را برگزار می کند. بر این اساس این تیم ابتدا به مصاف تیم مشترک هند و لهستان می رود سپس با تیم دوم الجزایر روبرو خواهد شد.