  1. استانها
  2. قزوین
۲۹ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۲۲

رئیس ستاد انتخابات شهرستان البرز:

التزام به قانون از ملزومات برگزاری انتخابات پرشور است

التزام به قانون از ملزومات برگزاری انتخابات پرشور است

قزوین- رئيس ستاد انتخابات شهرستان البرز التزام به قانون را از ملزومات برگزاری انتخابات پرشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری صبح پنجشنبه در جلسه توجیهی نمایندگان فرماندار بخش مرکزی این شهرستان که در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد اظهار داشت: مسئولان برگزاری انتخابات باید با  شناخت کافی در اجرای انتخابات سعه صدر داشته و با در نظر گرفتن عدالت انتخاباتی، رعایت قانون را در اولویت کار خود قرار دهند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان با اشاره به اینکه عوامل و مجریان برگزاری انتخابات هفتم اسفند از افراد مورد اعتماد و وثوق مردم هستند که سابقه اجرایی در انتخابات گذشته را دارند بیان کرد: مردم مطمئن باشند که شرایط برگزاری انتخابات سالم و با حضور حداکثری مردم مهیا شده است.

معاون فرماندار شهرستان البرز ادامه داد: روند اجرایی انتخابات پیش رو در فضایی صمیمی آغاز شده و امیدوارم همین روند تا پایان انتخابات ادامه داشته باشد و شاهد برگزاری انتخاباتی پر نشاط باشیم.

وی عنوان کرد: هدف ما حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای است و مصمم هستیم انتخاباتی بر اساس قانون برگزار کنیم.

نصیری با اشاره به این که جهان در انتخابات ایران را رصد می‌کند، افزود: میزان مشارکت مردم در این انتخابات به منزله میزان حمایت آنها از نظام تلقی می‌شود و هر کسی که در پای صندوق رای حاضر می‌شود پشتیبان نظام است.

کد مطلب 3560030

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها