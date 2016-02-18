جایزه شمسایی و تاسیسات دریایی تحویل ترابیان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، پس از اتمام دیدار تیمهای ملی ایران و ویتنام که چهارشنبه شب در ورزشگاه ازبکستان برگزار شد، تندیسهای مرد سال فوتسال آسیا و همچنین برترین تیم باشگاهی سال آسیا از سوی مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا تحویل عباس ترابیان شد.
مسئولان AFC با تمجید از عناوین بدست آمده برای فوتسال باشگاهی ایران در مراسم برترینهای سال۲۰۱۶ برای تیمملی نیز در ادامه رقابتها آرزوی موفقیت و پیروزی کردند.
عباس ترابیان با اعلام این خبر گفت: مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا با تحویل این تندیسها، خواستار این شدهاند تا هدایای شمسایی و باشگاه تاسیسات دریایی تهران را طی مراسمی رسمی به آنها اهداء کنیم.
نظر شما