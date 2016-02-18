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۲۹ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۵۱

با آرزوی قهرمانی ایران در آسیا؛

علی کفاشیان: به درخشش فوتسال ایران در جهان چشم دوخته ایم

علی کفاشیان: به درخشش فوتسال ایران در جهان چشم دوخته ایم

رئیس فدراسیون فوتبال با ابراز امیدواری از اینکه تیم ملی فوتسال بتواند در مسابقات قهرمانی آسیا موفق بوده و قهرمان شود، نسبت به درخشش این تیم در سطح جهان ابراز امیدواری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال،  علی کفاشیان نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و رئیس کمیته فوتسال AFC به همراه عباس ترابیان رئیس کمیته توسعه فوتسال ایران به ازبکستان سفر کرده اند تا در کنار سید رضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال کشورمان حضور مقامات فوتسالی ایران و آسیایی کشورمان کامل شود.

عباس ترابیان پیش از عزیمت تیم‌ملی ایران به ورزشگاه برای دیدار با قرقیزستان در جلسه فنی پیش از بازی در هتل محل استقرار تیم‌ملی حاضر شده و برای بازیکنان آرزوی موفقیت کرد ضمن اینکه علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال نیز پیش از شروع بازی ایران و قرقیزستان در رختکن ایران حضور یافت و برای تیم‌ملی آرزوی موفقیت در آسیا و جهان کرد.

علی کفاشیان در جمع بازیکنان ایران گفت: از اینکه در کنار شما هستم بسیار خوشحالم و امیدوارم در ادامه بازی‌های آسیایی موفق باشید. امید ما به شما درخشش در جهان است و انشاالله با سربلندی از بازی‌های آسیایی آماده درخشش برای دیدار در جام‌جهانی شوید.

وی افزود: کادر فنی ایرانی خوبی با تیم‌ملی ایران کار می‌کند که از زحمات ایشان تشکر می‌کنم و امیدوارم با قدرت در ادامه بازی‌ها، انشاالله رقابت‌های کنونی آسیایی را هم به خوبی پشت‌سر بگذارید و به فکر گام بعدی باشید چون ما به موفقیت شما در جهان چشم دوخته‌ایم.

گفتنی است علی کفاشیان، سیدرضا افتخاری و عباس ترابیان در بازی با قرقیزستان از جایگاه ویژه استادیوم ازبکستان به تماشای افتخارآفرینی بازیکنان تیم‌ملی کشورمان نشستند.

تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی برابر قرقیزستان ضمن صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا صاحب سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان هم شد. تیم ملی ایران در مرحله نیمه نهایی و برای صعود به فینال آسیا به مصاف ویتنام خواهد رفت. 

کد مطلب 3560092
زینب حاجی حسینی

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