تولد سالانه ۲۰ هزار نوزاد معلول در کشور/ ارائه خدمات رایگان ژنتیک

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنیبندپی صبح پنجشنبه در نشست با مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: سازمان بهزیستی در راستای کمک به نیازمندان و جامعه هدف طرحها و برنامههای مختلفی دارد و در این راستا اقدامات متنوعی انجام میشود.
وی به نقش این سازمان در اجرای برنامهها و اقدامات پیشگیرانه اشاره کرد و ادامه داد: یکی از اولویتهای سازمان بهزیستی پیشگیری از تنبلی چشم، شنوایی سنجی و بینایی سنجی و همچنین پیشگیری از آسیبها و معلولیتها است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: طرح غربالگری تنبلی چشم برای جلوگیری از مشکل کم بینایی و نابینایی افراد زیر ۲۰ سال كودكان زیر شش سال كشور اجرا میشود.
وی با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصد اجرای طرح غربالگری تنبلی چشم طی ۱۰ ماهه امسال، اضافه کرد: این برنامهها در راستای اجرای رسالتها، راهبردها و استراتژیهای سازمان بهزیستی اجرا میشود.
محسنی با اشاره به تولد سالانه ۲۰ هزار نوزاد معلول در کشور، بیان کرد: این تولدها بر اثر اختلال ژنتیکی به سبب نبود مراقبتها در دوران بارداری انجام میشود که برای جلوگیری از آن طرح پیشگیری از معلولیتزایی اجرایی شده است.
وی ادامه داد: ارائه مشاوره ژنتیکی در قالب طرحهای پیشگیری از معلویتزایی اجرا میشود و تفاهمنامه همکاری با ۲۵۰ مرکز مشاوره ژنتیکی در کشور امضا شده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارائه خدمات رایگان مشاورههای ژنتیکی و آزمایشات مورد نیاز خبر داد و گفت: بعد از تشخیص معلولزایی در مادران، ۹۰۰ سقط جنین طی ۱۰ ماه امسال انجام شده است.
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