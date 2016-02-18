اسامی نامزدهای انتخابات مجلس ۴حوزه انتخابیه استان یزد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که تا روز چهارشنبه ۹۳ نفر بود، امروز با تایید سه نفر دیگر از سوی شورای نگهبان، به ۹۶ نفر رسید و این اسامی از سوی ستاد انتخابات استان یزد اعلام شد.

حجت‌الاسلام سیدناصر محمدی، رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات، دیشب در همایشی در جمع نامزدهای انتخابات استان یزد نیز اعلام کرده بود که تا روز رای گیری احتمال رد صلاحیت یا تایید صلاحیت افراد وجود دارد.

بر این اساس، اسامی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه در استان یزد با تایید سه نفر دیگر در طول چند ساعت گذشته به ۹۶ نفر رسید.

در حوزه انتخابیه اردکان، محمدرضا تابش، سیداکبر حسینی نژاد، غلامرضا خواجه سروی، محمدرضا صحرایی ارکانی، عبدالله طالبی احمدآبادی، محمدرضا فاضل‌پور، حجت‌الله کوثری و مسیب لطفی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

در حوزه انتخابیه تفت شامل شهرستان‌های تفت و میبد، حمید آیت‌اللهی، محمدمهدی اسلامی، سیدناصر امامی میبدی، حمیدرضا امینی بفروئی، حمیدرضا تقوی، محمود حاجیان نصرآبادی، نایب علی خلیلی، علیرضا دهقان‌پور فراشاه، محسن دهقانپور فراشاه، کمال دهقانی فیروزآبادی، قاسم روانبخش، امید عندلیب فیروزآبادی، حسین فلاح، مصطفی کریم‌زاده میبدی، غلامعلی مدیح، معصومه مقیمی فیروزآباد، سیدحسن موسوی میبدی، محمدعلی میرزایی امیرآبادی و سیدجلیل میرمحمدی میبدی نامزدهای انتخابات معرفی شده‌اند.

در حوزه انتخابیه مهریز شامل شهرستان‌های ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز، سیداحمد ابراهیم خانی، حسین ابرقویی، محمدرضا بابایی دره، جواد تشکری بافقی، مجتبی حاجی حسینی، محمود حسینی حسن نوه مهدی، اکبر دهقان، محمدرضا رضائیان، سیدمحمدرضا رضی بهابادی، علیرضا زارع، علیرضا زارع بیدکی، مهدی زارع بیدکی، عبدالرسول زارع رئیس آبادی، دخیل‌عباس زارع زاده مهریزی، محمد سالکی، حسین ستار شمس آبادی، محمدرضا صباغیان بافقی، محمدعلی طیب‌زاده، محمدکاظم عزیزی ابرقوئی، سیدمهدی علوی باجگانی، کاظم فرهمند، احمد قنبریان بهابادی، محمود کارگران بافقی، غلامرضا کارگریان مروستی، مرتضی محمدی، غلامرضا محمود میمند، علیمحمد مروی‌نام و حسین مقیمی اسفندآبادی کاندیداهای تایید صلاحیت شده هستند.

در حوزه انتخابیه یزد شامل شهرستان‌های یزد و اشکذر محمدجواد آسایش زارچی، حمید ابهجی، محمد احمدی، سیدمحمدتقی الحسینی المدرسی، رفعت امیدخدایی، محمدرضا بلورفروش، فاطمه بنادکیان، محمدصالح جوکار، محمدرضا خاکی، حمیدرضا خلیلیان، محمدحسین خوانین‌زاده، احمد دهقان نیری، سید روح‌الله راسخی، رضا راعی عزآبادی، محسن رضائی ابرندآبادی، محمود زارع بیدکی، حسین زینلی بهابادی، مهدی سلطانی گردفرامرزی، نادر سلمانی سریزدی، عباسعلی شایان مقدم، محمدعلی شربی، علی صالحی بهابادی، علی عابدزاده هنزائی، محمدحسن فرهمندنیا، یاسر فهیم، پوران کلانتری قوام آبادی، محمدحسن گرامی، حسین گلستان‌پور، مسلم لاله‌زاری، عباس ماندی حبیب‌آبادی، سیدعلی مشکلات، محمد منتظرفرج، محمدحسن منصوری‌زاده، سیدابوالفضل موسوی بیوکی، سیدمحسن میراسمعیلی مزرعه آخوند، احمدرضا میرجلیلی، مهدی میرفخرائی، سیدعبدالرسول میرکریمی تفتی، راحله ناصریان، مهدی وزینی افضل و احمدعلی وکیلی احمدآبادی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

استان یزد با ۱۰ شهرستان دارای چهار حوزه انتخابیه است و استان یزد در مجموع با حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، چهار نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.