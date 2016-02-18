به گزارش خبرگزاری مهر، مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه که در رأس یک هیأت اقتصادی و تجاری در نروژ به سر می‌برد، روز چهارشنبه با مونیکا میلند وزیر صنایع و تجارت نروژ ملاقات کرد.

در این دیدار معاون وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به رویکرد جدید کشورها برای همکاری با ایران در زمینه‌های مختلف بعد از اجرای برجام، تاکید کرد: فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری و روابط عادی تجاری ایجاد شده است که باید غنیمت شمرده شوند.

وی حضور پر رنگ شرکت‌های نروژی در نشست روز گذشته را نشانه وجود ظرفیت‌ها و علاقمندی زیاد برای طرفین دانست و با اشاره به ظرفیت‌های نروژ در حوزه دریایی، زیست محیطی و شیلات اظهار داشت: طرف ایرانی از آمادگی کامل برای همکاری در این زمینه‌ها برخوردار است.

در این ملاقات وزیر تجارت و صنعت نروژ نیز با اشاره به ظرفیت‌ها و فرصت‌های زیاد ۲ کشور برای همکاری خاطرنشان کرد: نروژ به‌دنبال بازارهای جدید است و ما شاهد اشتیاق شرکت‌های نروژی برای کار با ایران در زمینه‌های مختلف هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد که در دوران جدید شاهد افزایش همکاری‌های اقتصادی و تجاری به‌ویژه در حوزه صنعت نفت و گاز، شیلات و انرژی‌های تجدیدپذیر باشیم.

در پایان این دیدار معاون وزیر خارجه کشورمان از وزیر صنعت و تجارت نروژ برای سفر به ایران دعوت به‌عمل آورد که مورد استقبال قرار گرفت.

تخت‌روانچی به منظور شرکت در ششمین دور گفت‌وگوهای دوجانبه به اسلو پایتخت نروژ سفر کرده و در این سفر با وزیر خارجه نروژ نیز دیدار و رایزنی داشت.